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Архитектор в Башкирии получил взятку 31 квадратным метром в строящемся доме
Вчера, 14:49ЭкономикаЛилия Клюковская
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При этом ему вдалось обмануть больше 200 человек, сообщает Прокуратура РБ.
Молодой 33-летний главный архитектор пять лет назад выдал документы, которые разрешают строительство восьми многоквартирных домов в Иглинском районе республики. Однако у организаций-застройщиков не было технических регламентов и проектной документации.
Свое жилье не получили 237 дольщиков недостоенных домов в Иглино и Акбердино, которые внесли оплату свыше 277 миллионов рублей.
Возбуждено уголовное дело. Свою вину бывший главный архитектор не признал.
Медиакорсеть будет следить за решением суда.
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