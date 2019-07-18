Продолжение истории Голунова: что известно на сегодня по резонансному делу журналиста

Также стало известно, на какую сумму оштрафовали участников марша в защиту Голунова. Всего в нем были задержаны 530 человек. В течение следующего месяца десятки из них были оштрафованы судами: большинство по части 6.1 статьи 20.2 КоАП (участие в несогласованной акции, повлекшей помехи транспорту или пешеходам), несколько человек — по части 8 той же статьи (повторное нарушение правил проведения митинга). Два человека — Алексей Навальный и член Либертарианской партии Павел Сайгин — получили по 10 суток ареста. Общая сумма штрафов составляет 1,4 млн рублей, при этом еще более 20 административных дел не рассмотрены.