После дела Ивана Голунова в Уфе вспомнили о деле следователя Аяза Шаймарданова

Отец погибшего в 2012 году следователя МВД Амирзян Шаймарданов пришел в редакцию Медиакорсети с результатами экспертизы, которая доказывает, что в деле о гибели его сына не всё так однозначно.

Версия следствия

2 августа 2012 года около 8.30 уфимского времени в отдел МВД по Уфимскому району поступило сообщение об обнаружении на третьем километре автодороги «Султанаево — Шемяк» автомашины ВАЗ21099 после ДТП и трупа сотрудника полиции лейтенанта Аяза Шаймарданова.

По результатам расследования уголовного дела по факту его смерти, которое длилось пять лет, установлено, что он погиб в результате несчастного случая.

Версия отца

Амирзян Шаймарданов считает, что его сын погиб в результате организованного умышленного убийства группой лиц. Он считает, что смерть сына его же сослуживцы (опергруппа и некий следователь Л.) замаскировали под несчастный случай в результате ДТП.

В качестве одного косвенного доказательства этой версии мужчина называет тот факт, что его сын перед смертью 31 мая 2012 года возбудил 21 уголовное дело, фигурантом которых было руководство ООО «Уфимский краностроительный завод». По данным СПАРК-Интерфакс, тогда его возглавлял некто Варнавский, чья фамилия всплывала позже в темной истории с перекупкой земли для строительства «Кроношпана».

Также отец заказал независимую экспертизу, чтобы эксперт ООО «АвтоСудЭксперт Лаборатория» ответил на три вопроса. Дело в том, что в следствии посчитали гибель Аяза Шаймарданова несчастным случаем, потому что на месте ДТП якобы были обнаружены следы всего одной машины. Амирзян Шаймарданов сам побывал на месте происшествия и утверждает, что заметил следы двух автомобилей.

И вот как на заданные вопросы ответил эксперт:

Возможно ли, утверждать по имеющимся фотографиям, что следы, уходящие на край дороги, возникли в результате движения одного автомобиля Ваз 21099?

В результате исследований я прихожу к выводу о том, что следы, приведенные на фотографиях выше, образовались в результате движения двух автомобилей.

Возможно ли, что в данном ДТП участвовало два автомобиля?

Согласно выше приведенным исследованиям, можно утверждать о том, что в данном ДТП участвовало два автомобиля.

Возможно ли, что повреждения имеющиеся на заднем левом крыле, задней левой двери, колпаке колеса ВАЗ 21099 VIN:ХТА210990Т1876569, образовались в результате ДТП с другим автомобилем?

Возможно повреждения, имеющиеся на заднем левом крыле, задней левой двери, колпаке колеса ВАЗ 21099 VIN: ХТА210990Т1876569, образовались в результате ДТП с другим автомобилем на месте пересечения двух следов автомобилей, так же соответственно согласно схеме ДТП и фотографиям с места ДТП.

Вместо выводов

26 марта 2019 года Амирзян Шаймарданов обратился в Совет по правам человека при Президенте РФ.

В апреле и в мае он получил ответы из прокуратуры и следственного комитета. В них сообщается, что расследование уголовного дела по факту смерти молодого следователя было прекращено, а доводы отца о возможном убийстве сына путем инсценировки ДТП были проверены, но объективного подтверждения не нашли.

Член СПЧ Андрей Бабушкин после поездки в Уфу написал в своем ЖЖ рекомендации по этому случаю:

«Рекомендуется: 1. Прокуратуре РБ, ГСУ СКР по РБ отменить постановление о возбуждении уголовного дела, возбудить уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 105 УК РФ, поручить производств данному делу следственной группе из наиболее опытных следователей, устранить нарушения по делу. 2. МВД по РБ обеспечить восстановление утраченных уголовных дел, установить круг лиц, которые несут ответственность за их утрату, привлечь их к установленной законом ответственности.3. Прокуратуре РБ, ГСУ СКР по РБ, МВД по РБ объединить уголовные дела по незаконному отчуждению земли и дело об убийстве Шаймарданова в одно производство».

Указанные отцом факты наводят на размышления. За прошедшие годы его попыток добиться объективного расследования, по словам Амирзяна Шаймарданова, на него самого также совершались попытки наезда. Его надежды на изменение ситуации после визита к представителю СПЧ не оправдались. Поэтому он в очередной раз пришел в СМИ.