Муртаза Рахимов о деле Ивана Голунова: Бедняжку чуть не закрыли

Муртаза Рахимов рассказал корреспонденту газеты «BONUS», что активно следит за новостями страны и мира. Для этого ему даже пришлось научиться пользоваться интернетом. Кроме этого, первый президент республики читает газеты, смотрит телевизор. Правда, чрезмерный просмотр ТВ не очень одобряет.

— К сожалению, сегодняшнее телевидение невозможно смотреть. Много похабщины. Исчезли воспитанные люди. Вообще, у людей исчезла чистота, нравственность. Не осталось солидных, фактурных людей, уважение к человеку и закону, — отметил он.

Рахимов также сообщил, что наблюдал за развитием истории вокруг дела журналиста Ивана Голунова. «Бедняжку чуть не закрыли. Даже заплакал», рассказывает о своих наблюдениях Муртаза Губайдуллович.

— Недавно прочитал интервью Руслана Хасбулатова (последний председатель Верховного Совета Российской Федерации — авт.). Он сказал, что два человека спасли Россию от полнейшего развала: Шаймиев и Рахимов. Значит, мой труд был не безрезультатным, думаю, оценку ему даст история и народ, — заключил Рахимов.

Отметим, что во время руководства республикой Муртазой Рахимовым были не менее противоречивые эпизоды давления на журналистов. Ярким примером тому послужить знаменитая осада радио «Титан», подробно о которой мы писали в прошлом году.