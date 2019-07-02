В расследовании Ивана Голунова про похоронный бизнес упомянули Башкирию

«Медуза», а вместе с ней - около 30 других российских и иностранных изданий, опубликовала результаты журналистского расследования о похоронном бизнесе в Москве. Его начинал журналист Иван Голунов, который, видимо, стал поперек горла фигурантам расследования, в результате чего ему подбросили наркотики, а завершали расследование коллеги из ряда изданий.

Как сообщается в материале «Медузы», в ГБУ «Ритуал», контролирующем большую часть похоронного рынка Москвы, постепенно основные подразделения стали подчиняться первому заместителю директора Валериану Мазараки.

«В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки жили и занимались бизнесом на Ставрополье, в Башкортостане и Краснодарском крае. В частности, им принадлежал ставропольский производитель алкоголя — компания «Альянс», говорится в расследовании.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Альянс» действовало в Башкирии с 2009 по 2017 год, занималось оптовой торговлей алкогольными напитками. В 2009 году компания принадлежала Мазараки (Валериану Борисовичу – на 27%, Льву Борисовичу – на 40% и Кириллу Игоревичу – на 32,9%). Располагался офис на улице Владивостокская. В июле 2017 года компания была ликвидирована.

Как говорится в журналистском расследовании, компанию «Альянс» не раз уличали в использовании спирта неизвестного происхождения.