В Уфе оштрафуют водителей за игнорирование автомобилей скорой

До конца недели машины ДПС, медицинских и других экстренных служб будут периодически проезжать по улицам столицы с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Проигнорировавших сигнал автолюбителей инспекторы остановят и оштрафуют. Нарушители лишатся пятисот рублей или прав на срок до трёх месяцев.