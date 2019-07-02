mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 июля 2019, 12:00

Published 2 июля 2019, 12:00

Modified 17 октября 2022, 20:01

Updated 17 октября 2022, 20:01

В Уфе оштрафуют водителей за игнорирование автомобилей скорой

В Уфе оштрафуют водителей за игнорирование автомобилей скорой

2 июля 2019, 12:00
Фото: Медиахолдинг1Mi.
2 июля в Уфе будут ловить водителей, не пропускающих автомобили «скорой», сообщили в пресс-службе ГИБДД по Башкирии.

Госавтоинспекция республики начинает в городе операцию «Спецсигнал».

До конца недели машины ДПС, медицинских и других экстренных служб будут периодически проезжать по улицам столицы с включёнными проблесковыми маячками и сиреной. Проигнорировавших сигнал автолюбителей инспекторы остановят и оштрафуют. Нарушители лишатся пятисот рублей или прав на срок до трёх месяцев.

Ранее мы писали о том, как из-за крупного форума безопасности в Уфе не пропустили "скорую" из-за того, что сотрудники ГИБДД "дали зеленый" правительственной колонне.

Материалы по теме
Вирусная атака: В Уфе медики скорой помощи выиграли суд у своего руководстваИз-за форума безопасности в Уфе не пропустили «скорую» и вывели на улицы полициюБезусловное достижение: Верховный суд Башкирии добавил медикам скорой помощи отпуска
#Злата Зукович#Город#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика