В Уфе в Башкирском академическом театре драмы представили главного режиссёра

Posted 28 июня 2019, 07:41
Published 28 июня 2019, 07:41
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Сегодня, 28 июня, на итоговом совещании и.о. директора Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури Иршат Файзуллин представил творческому коллективу главного режиссёра театра. Им стал Айрат Ахтямович Абушахманов, сообщили в пресс-службе башдрамтеатра.
Айрат Абушахманов - заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, Лауреат премии им. Дамира Сиразиева Министерства культуры Республики Татарстан (Фонда «Жиен»), номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».
В 1995 году окончил Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова (театральный факультет, актерское отделение, курс Р.В.Исрафилова). В этом же, 1995 году, начал свою творческую деятельность в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури.
1998-2003 гг. Айрат Ахтямович занимался в Российской академии театрального искусства (ранее – ГИТИс им.А.В.Луначарского; курс П.О.Хомского, педагог – В.В.Долгачев). После окончания учебы был приглашен в Московский Новый драматический театр, где в качестве ассистента режиссера успешно выпустил несколько спектаклей.
Режиссёром в БАДТ им.М.Гафури работает с 2004 года.