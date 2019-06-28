В Уфе в Башкирском академическом театре драмы представили главного режиссёра

В 1995 году окончил Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова (театральный факультет, актерское отделение, курс Р.В.Исрафилова). В этом же, 1995 году, начал свою творческую деятельность в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури.