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Posted 28 июня 2019, 07:41

Published 28 июня 2019, 07:41

Modified 17 октября 2022, 19:59

Updated 17 октября 2022, 19:59

В Уфе в Башкирском академическом театре драмы представили главного режиссёра

В Уфе в Башкирском академическом театре драмы представили главного режиссёра

28 июня 2019, 07:41
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Им стал Айрат Ахтямович Абушахманов.

Сегодня, 28 июня, на итоговом совещании и.о. директора Башкирского академического театра драмы им.М.Гафури Иршат Файзуллин представил творческому коллективу главного режиссёра театра. Им стал Айрат Ахтямович Абушахманов, сообщили в пресс-службе башдрамтеатра.

Айрат Абушахманов - заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, Лауреат премии им. Дамира Сиразиева Министерства культуры Республики Татарстан (Фонда «Жиен»), номинант Российской национальной театральной премии «Золотая Маска».

В 1995 году окончил Уфимский государственный институт искусств им.З.Исмагилова (театральный факультет, актерское отделение, курс Р.В.Исрафилова). В этом же, 1995 году, начал свою творческую деятельность в Башкирском академическом театре драмы им. М.Гафури.

1998-2003 гг. Айрат Ахтямович занимался в Российской академии театрального искусства (ранее – ГИТИс им.А.В.Луначарского; курс П.О.Хомского, педагог – В.В.Долгачев). После окончания учебы был приглашен в Московский Новый драматический театр, где в качестве ассистента режиссера успешно выпустил несколько спектаклей.

Режиссёром в БАДТ им.М.Гафури работает с 2004 года.

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