В Башдрамтеатре в первом театральном баттле победила команда СМИ

В интеллектуальном конкурсе «СМАРТ» приняли участие пять театров столицы и команда СМИ.

Накануне в Башкирском государственном академическом театре драмы имени Мажита Гафури впервые в Уфе состоялся интеллектуально-развлекательный конкурс «СМАРТ», организованный при поддержке минкульта РБ, Союза театральных деятелей республики.

В игре приняли участие семь театров Башкортостана: Русский академический, Театр юного зрителя, татарский государственный «Нур», Театр кукол, Молодежный театр и сам театр Башдрамы. Также принимала участие команда СМИ, в которую вошли журналисты Айгуль Юльякшина из газеты «Кызыл тан», Гульназ Данилова из «Российской газеты», а также Лейла Аралбаева из «Башинформа». ИА «Медиакорсеть» представляла Надежда Валитова. Примечательно, что в брейн-ринге также должны были участвовать члены министерства культуры, однако в Башдраме по определенным причинам они так и не появились. Среди участников театральных команд были настоящие звезды башкирского театра: Ольга Мусина, Алмас Амиров, Руслан Хайсаров, Ильгиз Тагиров, Эльвира Юнусова и другие. Ведущим мероприятия был Фиргат Гарипов.

Вопросы состояли из пяти раундов, каждый из которых был из семи вопросов. Участники команд должны были ответить на общие вопросы на логику, эрудицию, а также из мира театра и кино. Вопросы придумала талантливый молодой драматург из Уфы Ангиза Ишбулдина. К примеру, участникам конкурса нужно было угадать музыкальную тему из фильма «Время Цыган» Эмира Кустурицы, афишу легендарного фильма Андрея Тарковского «Сталкер», главный жанр Жака Оффенбаха, а также вспомнить, спектакль по какой пьесе в мире ставят чаще всего (как оказалось, это не «Три сестры» и «Чайка» по Чехову, а «Макбет» по Шекспиру).

В жюри игры работали театровед Айсылу Сагитова и спортивный комментатор Азамат Муратов. По итогам набранного количества баллов победу присудили команде СМИ. «Мы стараемся приложить все усилия, чтобы сплотить театральное сообщество. Проводим спортивные состязания, театральные сабантуи. Интеллектуальную игру организовали впервые и планируем сделать традиционной», — отметил и.о. председателя Союза театральных деятелей РБ Хурматулла Утяшев.