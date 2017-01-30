К 100-летию Мустая Карима в репертуар Башдрамтеатра вернутся два спектакля

Пьесы «Похищение девушки» и «Не бросай огонь, Прометей!» вновь порадуют зрителя.

Стало известно, какие спектакли вернутся в репертуар Башдрамтеатра к 100-летию народного поэта Башкортостана Мустая Карима. Юбилейная дата будет отмечаться в республике в 2019 году. Как сообщается на сайте администрации Уфы, художественный руководитель театра Олег Ханов и режиссер Ильсур Казакбаев подали заявку на постановку спектакля «Ташлама утты, Прометей!» («Не бросай огонь, Прометей!»).

Трагедия «Не бросай огонь, Прометей!», в 1976 году была удостоена диплома I степени III Всероссийского фестиваля национальной драматургии и театрального искусства народов СССР, проходившего в Ленинграде. Трагедия много раз ставилась на разных сценах, в последние годы она была показана Национальным молодежным театром.