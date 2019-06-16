mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 июня 2019, 10:46

Published 16 июня 2019, 10:46

Modified 17 октября 2022, 20:08

Updated 17 октября 2022, 20:08

В Башкирии планируют построить научно-образовательные центры мирового уровня

В Башкирии планируют построить научно-образовательные центры мирового уровня

16 июня 2019, 10:46
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Также в планах — создание межвузовского студенческого кампуса в Уфе.

Основные цели этого проекта — организация взаимодействия науки, бизнеса и образования, ориентация на создание новых технологий, развитие исследовательской инфраструктуры, а также экспорт образовательных услуг. Создание научно-образовательных центров мирового уровня обусловлено реализацией национального проекта «Наука».

И.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова на совещании в Доме Правительства отметила, что регионы, начавшие реализацию этого проекта первыми, уже получили поддержку федерального центра.

— Необходима совместная слаженная программа действий, включающая исследования, подготовку научных кадров, внедрение научных разработок, все участники НОЦ являются равноправными партнерами. Республика Башкортостан также заинтересована в создании таких центров, для этого у региона есть значительный потенциал, — подчеркнула Ленара Иванова.

Кроме того, реализация нацпроекта «Образование» предполагает строительство новой образовательной инфраструктуры в Уфе, в частности, необходимо создание дополнительных мест для проживания студентов. Поэтому планируется разработать инвестпроект по строительству студенческого кампуса (модель многофункционального пространства, включающая в себя образовательную, спортивную, библиотечную зоны, а также коворкинги и конференц-залы).

Реализацию инвестпроекта планируется осуществить с ГК «Крупно-панельное домостроение». В настоящий момент прорабатывается вопрос поддержки проекта Государственной корпорацией развития ВЭБ.

#Андрей Королев#Наука#Новости#Образование#Высшее образование
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика