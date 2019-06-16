В Башкирии планируют построить научно-образовательные центры мирового уровня

Posted 16 июня 2019, 10:46
Published 16 июня 2019, 10:46
Modified 17 октября 2022, 20:08
Updated 17 октября 2022, 20:08
Основные цели этого проекта — организация взаимодействия науки, бизнеса и образования, ориентация на создание новых технологий, развитие исследовательской инфраструктуры, а также экспорт образовательных услуг. Создание научно-образовательных центров мирового уровня обусловлено реализацией национального проекта «Наука».
И.о. заместителя Премьер-министра Правительства РБ Ленара Иванова на совещании в Доме Правительства отметила, что регионы, начавшие реализацию этого проекта первыми, уже получили поддержку федерального центра.
— Необходима совместная слаженная программа действий, включающая исследования, подготовку научных кадров, внедрение научных разработок, все участники НОЦ являются равноправными партнерами. Республика Башкортостан также заинтересована в создании таких центров, для этого у региона есть значительный потенциал, — подчеркнула Ленара Иванова.
Кроме того, реализация нацпроекта «Образование» предполагает строительство новой образовательной инфраструктуры в Уфе, в частности, необходимо создание дополнительных мест для проживания студентов. Поэтому планируется разработать инвестпроект по строительству студенческого кампуса (модель многофункционального пространства, включающая в себя образовательную, спортивную, библиотечную зоны, а также коворкинги и конференц-залы).
Реализацию инвестпроекта планируется осуществить с ГК «Крупно-панельное домостроение». В настоящий момент прорабатывается вопрос поддержки проекта Государственной корпорацией развития ВЭБ.