В Башкирии планируют построить научно-образовательные центры мирового уровня

Кроме того, реализация нацпроекта «Образование» предполагает строительство новой образовательной инфраструктуры в Уфе, в частности, необходимо создание дополнительных мест для проживания студентов. Поэтому планируется разработать инвестпроект по строительству студенческого кампуса (модель многофункционального пространства, включающая в себя образовательную, спортивную, библиотечную зоны, а также коворкинги и конференц-залы).