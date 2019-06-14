Мэрия Уфы после критики в СМИ перенесла ремонтные работы на улицах Ленина и Валиди

Posted 14 июня 2019, 06:17
Published 14 июня 2019, 06:17
Modified 25 декабря, 05:40
Updated 25 декабря, 05:40
После серии публикаций в СМИ о том, что городские власти выбрали крайне неудачное время для проведения демонтажа световой иллюминации на улице Ленина, на сайте столичной администрации появилось сообщение о том, что сроки работ переносятся на более поздний срок.
В информации мэрии отмечается, что это сделано «в целях минимизации неудобств для горожан и гостей Уфы в период проведения Международного фестиваля искусств «Сердце Евразии».
О новых сроках демонтажа будет сообщено дополнительно.
Помимо этого, мэрия упорядочила сроки проведения ремонта дорожного полотна на улице Заки Валиди от между улицами Цюрупы и Гафури.
14 июня работы проводились в ночное время с 01.00ч. до 06.00ч. на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури. Кроме этого, сегодня работы продолжены и в дневное время.
До 17.00ч. работы будут вестись на участке от проспекта Салавата Юлаева до улицы Мажита Гафури. В период проведения ремонта перекрыта ½ проезжей части.
15 июня на участке от улицы Цюрупы до улицы Мажита Гафури ремонт будет проводиться с 01.00ч. до 17.00ч.
16 июня – с 01.00ч. до 14.00ч. Во время производства работ по ремонту проезжей части будет перекрыта улица Заки Валиди, а также приостановлено движение троллейбусов на этом промежутке дороги.