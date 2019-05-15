В 2018 году в Башкирии было собрано 428 миллиардов рублей

По её словам, в прошлом году на территории Башкирии было собрано 428 миллиардов рублей налогов и неналоговых поступлений. Из этой суммы 228 миллиардов ушли в федеральный бюджет, 200 миллиардов остались в республике. Из них 162,3 млрд руб поступили в бюджет республики, а 37,3 - в местные бюджеты.