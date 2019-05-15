В 2018 году в Башкирии было собрано 428 миллиардов рублей

Сегодня, 15 мая, в здании Госсобрания республики в Уфе проходят общественные слушания по исполнению бюджета Башкирии в 2018 году. С докладом об его исполнении выступила и.о. министра финансов Лира Игтисамова.
По её словам, в прошлом году на территории Башкирии было собрано 428 миллиардов рублей налогов и неналоговых поступлений. Из этой суммы 228 миллиардов ушли в федеральный бюджет, 200 миллиардов остались в республике. Из них 162,3 млрд руб поступили в бюджет республики, а 37,3 - в местные бюджеты.
Если говорить о структуре доходов бюджета, то по сравнению с 2017 годом выросли поступления от налога на прибыль (+56%), налога на доходы физических лиц (+10,4%), налога на имущество (+9,2%). Снизились поступления от акцизов (-2.4%) и доходы от использования имущества (-1,4%).
Снижение акцизов объясняется изменением формулы расчетов, теперь акцизы на алкоголь поступают бюджет в зависимости от объема легальных розничных продаж.