Социальный проект для подростков из Башкирии стал лучшим в России

Сегодня, 15 мая, на всероссийском конгрессе «Вектор Детство-2019» в Уфе вручены призы авторам лучших социальных практик со всей страны. При этом лучшей социальной практикой в России признан проект уфимского центра «Семья», при котором создана социальная гостиница «Подросток» и детско-родительский комплекс «Семейный очаг». При принятии данного решения оказались единодушны и эксперты, и зрители.
Напомним, ранее Медиакорсеть подробно писала о «Подростке» и том, как работает социальная гостиница, главная цель которой - помочь ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Всего в гостинице живут около двадцати ребят в возрасте от 11 до 18 лет. Всех сюда привели не органы опеки, а сложные жизненные ситуации. У кого-то конфликты в школе, кто-то переживает отсутствие взаимопонимания с родителями, кто-то убежал из дома, кто-то пытался покончить с собой. Дети здесь, в основном, из благополучных внешне семей. Большинство привели мама или папа, но бывало и так, что дети находили центр сами.
Директор центра Миляуша Гайдаровна приводит такой пример:
- К нам однажды пришел 16-летний мальчик. Его мама повторно вышла замуж, родила от нового мужа троих детей. Новый глава семьи никак не принимал сына от первого брака. С каждым днем обстановка накалялась все сильнее. Так продолжалось до тех пор, пока отчим не выгнал парня за порог. Родители обеспеченные, органы опеки ими никогда не интересовались, но ребенок по факту остался на улице, а потом пришел за помощью к нам.