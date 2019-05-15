Социальный проект для подростков из Башкирии стал лучшим в России

- К нам однажды пришел 16-летний мальчик. Его мама повторно вышла замуж, родила от нового мужа троих детей. Новый глава семьи никак не принимал сына от первого брака. С каждым днем обстановка накалялась все сильнее. Так продолжалось до тех пор, пока отчим не выгнал парня за порог. Родители обеспеченные, органы опеки ими никогда не интересовались, но ребенок по факту остался на улице, а потом пришел за помощью к нам.