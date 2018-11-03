В Башкирии планируют отчислять трудных подростков из школ и отправлять на работу

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Башкортостан», предусматривает изменение двух республиканских законов: «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защиты их прав в Республике Башкортостан» и «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».

В проекте планируется расширить полномочия комиссии по делам несовершеннолетних и позволить им решать вопросы об отчислении детей из школы. Комиссия также имеет право оказывать содействие в дальнейшем поиске работы. Помимо этого, в новой редакции законопроекта планируется включить службы занятости в систему органов, отвечающих за профилактику и безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, которые будут помогать в поиске работы «трудным» подросткам.

В министерстве труда и соцзащиты отметили, что новые обязанности этих законопроектов на центры занятости населения не возлагаются, центры занятости населения как занимались трудоустройством несовершеннолетних, в том числе и трудных подростков, так и будут и впредь этим заниматься.

- За 9 месяцев мы трудоустроили 17 тысяч 143 несовершеннолетних, 312 из них - это трудные подростки. Отличие в том, что сейчас комиссии по делам несовершеннолетних будут информировать центры занятости населения об этих детях. А их трудоустройство, как и раньше, будет делом добровольным, – сообщила пресс-секретарь минтруда РБ Роза Кузьменко.

По словам председателя госсобрания РБ Константина Толкачева, в настоящее время профилактическая работа комиссий по делам несовершеннолетних обретает особую актуальность. Он добавил, что это важно на фоне подростков в школах, нередко представляющих угрозу для окружающих.

В проекте закона также предусмотрено, что правительство Башкирии будет заниматься созданием специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа для обучающихся с девиантным поведением. В министерстве образования Башкирии прокомментировать вопрос оперативно не смогли.

– Вопрос пока что спорный, так как непонятно, как это будет работать на деле, – отмечает директор социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних Миляуша Мурзагалина.

– С одной стороны радует, что появилось новое направление работы с такими подростками, с другой стороны, есть риск, что прецедентов отчисления из школы будет слишком много, - продолжила она. - Важно, чтобы помощь в трудоустройстве реально работала. У таких детей очень низкий уровень социализации, отсутствует мотивация к обучению, но в то же время они чувствуют искреннюю поддержку и желание специалистов помочь решить их проблему. В республике пока что нет специализированных учреждений для подростков с девиантным поведением, которые бы оказывали социально-реабилитационную помощь.