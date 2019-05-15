Психолог - родителям Башкирии: 50 процентов детей - духовные инвалиды

- Понимаю, почему у нас в семьях много что ломается. 200 лет назад условный новорожденный Миша был самым низшим по иерархии в семье. С возрастом, когда он начинал брать на себя ответственность, ему больше доверяли и давали власть. Полная власть к нему приходила с полной ответственностью, когда он создавал свою семью, - рассказывает он.