Психолог - родителям Башкирии: 50 процентов детей - духовные инвалиды

- Есть уполномоченный по правам ребёнка, а где уполномоченный по обязанностям ребёнка? - с такого вопроса начал свою речь перед родителями руководитель центра кризисной психологии Михаил Хасьминский.
- Без этого ребёнок как птица без одного крыла - летать не может, - заключил эксперт.
По словам психолога, права ребёнка, безусловно, должны соблюдаться, однако они должны знать и свои обязанности.
- Понимаю, почему у нас в семьях много что ломается. 200 лет назад условный новорожденный Миша был самым низшим по иерархии в семье. С возрастом, когда он начинал брать на себя ответственность, ему больше доверяли и давали власть. Полная власть к нему приходила с полной ответственностью, когда он создавал свою семью, - рассказывает он.
По словам Хасьминского, в современной семье ребёнок находится в центре, а родители - в периферии. Это приводит к росту потребительства и эгоизму детей. Михаил Хасьминский также обратился к родителям с вопросом: «А вы разговариваете с детьми о смерти?»
Как заявил эксперт, запретные темы приводят к тому, что дети становятся невротиками.
- 50 процентов детей в стране я бы назвал психологическими инвалидами, потому что у них нет духовно-нравственного иммунитета, - отметил психолог.
Напомним, сегодня, 15 мая и завтра в Уфе проходит всероссийский форум «Вектор Детство-2019», в рамках которого проходит съезд детских омбудсменов со всей страны и республиканский родительский форум.