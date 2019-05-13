В Уфе перекроют улицы из-за «Весеннего бала»

Движение перекроют по улице Октябрьской революции — на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина — на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной — на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина — на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.