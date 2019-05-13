В Уфе перекроют улицы из-за «Весеннего бала»

«Весенний бал» в 2019 году пройдет 25 мая в 12:00 в Уфе на Советской площади (улицы Пушкина и Ленина).
Из-за этого с 22:00 24 мая до 21:00 25 мая временно закроют движение транспорта на нескольких участках улиц в центре города.
Движение перекроют по улице Октябрьской революции — на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина — на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной — на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина — на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.
В этом году «Весенний бал» пройдёт в 22 городах Башкирии и Оренбуржья. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях.