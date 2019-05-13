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В Уфе перекроют улицы из-за «Весеннего бала»

13 мая 2019, 07:00
Фото: Mkset.ru
Восьмой раз в Уфе пройдет «Весенний бал», который соберет выпускников уфимских школ, родителей и учителей, сообщили в пресс-службе администрации Уфы.

«Весенний бал» в 2019 году пройдет 25 мая в 12:00 в Уфе на Советской площади (улицы Пушкина и Ленина).

Из-за этого с 22:00 24 мая до 21:00 25 мая временно закроют движение транспорта на нескольких участках улиц в центре города.

Движение перекроют по улице Октябрьской революции — на участке от улицы Ленина до Цюрупы, по улице Ленина — на участке от улицы Коммунистической до Пушкина, по улице Театральной — на участке от улицы Заки Валиди до Пушкина, по улице Пушкина — на участке от улицы Цюрупы до улицы Карла Маркса и по улице Советской на всем ее протяжении.

В этом году «Весенний бал» пройдёт в 22 городах Башкирии и Оренбуржья. Танцевальные коллективы и студии продемонстрируют свои таланты, научат гостей праздника танцевать в разных стилях и направлениях.

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