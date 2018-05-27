В Уфе состоялся Весенний бал выпускников школ

Седьмой год подряд на площади, где собрались выпускники разных школ столицы Башкортостана и их родители, была установлена “Аллея выпускников 2018”. Здесь под своими фотографиями вчерашние школьники рассказывали о своей будущей профессии.

Под руководством известного хореографа, автора проекта Альбины Сулеймановой школьники танцевали не только классические танцы, как полонез, бранль и вальс. Они удивили родителей и зрителей рокн-роллом, башкирским народным танцем и флеш-дэнсем.

Пять тысяч выпускников к этому дню готовились в течение месяца. Они разучивали песни и танцы. В этом году в красочном мероприятии смогли принять участие не только девушки и парни отличники учебы. Дали шанс ударникам и даже троешникам.

Мероприятие в прямом эфире транслировалось компанией "Уфанет".