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В Татышлинском районе Башкирии граждане проведут митинг за отставку главы

13 мая 2019, 06:27
Фото: Вконтакте
Уведомление о проведении митинга поступило сегодня.

Администрация Татышлинского района Башкирии сегодня зарегистрировала уведомление о проведении митинга, целью которого заявлена отставка главы района. Копия заявления имеется в редакции.

Как заявлено в уведомлении, целями публичного мероприятия, запланированного на 24 мая, являются «отставка главы Татышлинского района Гараева Р.К., довести до граждан Татышлинского района уровень коррупции в районе и выработать предложения по ее преодолению, наведение порядка в сфере исполнения Указов президента РФ Путина В.В.»

Предполагаемое количество участников митинга - до 300 человек, начать его планируется в полдень.

Недовольство главой районной администрации ранее высказывали предприниматели, они собирались в начале мая для обсуждения ситуации в малом и среднем предпринимательстве в районе. Они говорили о том, что местные власти не поддерживают малый бизнес, и хотят изменить эту ситуацию.

- Например, на одно из праздничных мероприятий кто-то дал материалов на 300 тысяч рублей, ему обещали расплатиться деньгами, а вместо денег дали почетную грамоту, - рассказал Медиакорсети источник, знакомый с ситуацией. - В лесу делянок не дают. Один бизнесмен хотел открыть новое производство, но тоже не дали.

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