В Татышлинском районе Башкирии граждане проведут митинг за отставку главы

Недовольство главой районной администрации ранее высказывали предприниматели, они собирались в начале мая для обсуждения ситуации в малом и среднем предпринимательстве в районе. Они говорили о том, что местные власти не поддерживают малый бизнес, и хотят изменить эту ситуацию.