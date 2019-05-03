В Башкирии назрел протест граждан против главы Татышлинского района
Предприниматели решили провести митинг за его отставку, сообщил источник Медиакорсети.
Вчера, 2 мая, в Татышлинском районе Башкирии более 30 предпринимателей провели собрание, на котором решили провести митинг за отставку главы администрации района Рушана Гараева, сообщил Медиакорсети один из участников собрания. Рушан Гараев возглавляет район с 2008 года.
Среди собравшихся были фермеры, председатели сельхозкооперативов, предприниматели из лесного бизнеса. Причин для недовольства главой районной администрации несколько, сообщил Медиакорсети собеседник:
- Например, на сабантуй кто-то дал материалов на 300 тысяч рублей, ему обещали расплатиться деньгами, а вместо денег дали почетную грамоту. В лесу делянок не дают. Один бизнесмен хотел открыть новое производство, но тоже не дали.
По словам источника, уведомление о проведении митинга еще не подано и точная дата его пока не определена.
Руководитель общественной организации «Народный фронт регион» Владимир Захаров подтвердил Медиакорсети, что знает о намерении предпринимателей провести митинг в Татышлинском районе.
- Они обращались ко мне за консультацией, как правильно провести массовое мероприятие по закону, - сказал он в телефонном разговоре. – Я дал нужные консультации.
Пока суд да дело
Татышлинский район вместе с Краснокамским стал объектом внимания правоохранительных органов – по теме целевого использования денег нефтяной компании «Башнефть» на рекультивацию земель. Прокуратура Татышлинского района летом прошлого года возбудила уголовное дело по результатам проверки обращений о нарушении земельного законодательства.
В обращениях активистов «Народный фронт Регион» говорилось, что должностные лица администрации Татышлинского района необоснованно указывали в постановлениях администрации при отводе земель для производства работ на объектах нефтедобычи «третьи юридические лица в качестве фактических землепользователей». Делалось это «без учета интересов фактических землепользователей».
В дальнейшем на основании данных постановлений в период с 2015 по 2016 годы «Башнефть» в счет возмещения убытков сельхозпроизводителей перечислила денежные суммы в размере более 110 млн руб в адрес ряда компаний, которые не являлись землепользователями, «при наличии не расторгнутых договоров аренды с фактическими землепользователями и без заключения договоров субаренды земель».
То есть сельхозхозяйства, на территории которых проводились работы и которые должны были получить компенсацию от нефтяной компании, этих денег не дождались.
Похожее дело было возбуждено и в Краснокамском районе Башкирии. Там только СПК «Агидель» за период с 2010 по 2015 год не получило за пользование землями 7 млн 200 тыс рублей.
«Нефтяные» деньги, предназначенные для закупки сельскохозяйственной техники, удобрений и посевного материала, до фермеров не доходили. При этом речь идет о серьезных суммах: ежегодно перечислялось району по 100 - 150 млн рублей.