«Уфа» проиграла в Москве «Спартаку»

Вчера, 12 мая, в Москве «Уфа» сыграла со «Спартаком» в матче 28 тура чемпионата России по футболу. Единственный гол на 11-й минуте матча головой забил Зе Луиш с подачи Мельгарехо.
«Уфа» провела несколько опасных атак, но не смогла поразить ворота соперника. «Спартаковцы» также могли увеличить разрыв в счете, но Беленов и защита не дали этого сделать.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Спартака» так:
— Первые 10 минут мы играли на чужой половине поля. Соперник перешел половину поля. Дали подать, Зе Луиш выпрыгнул и забил. Одни дали подать, другие дали выпрыгнуть. Игра в обороне? Соперник заставляет обороняться. Но во втором тайме «Спартак» больше играл в обороне и быстро выбегал в атаки. Мы же не использовали свои моменты.
ФК «Уфа» с 26 очками остается на 14 месте в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. А «Спартак» обгоняет ЦСКА (свой матч с «Зенитом» армейцы проиграли 1:3) и выходит на 4 место.
Следующую игру «Уфа» проведет дома с «Оренбургом» 18 мая в 16.00 местного времени.