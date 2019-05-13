mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Уфа» проиграла в Москве «Спартаку»

13 мая 2019, 04:33
Фото: fcufa.pro
Счет матча — 1:0 в пользу хозяев поля.

Вчера, 12 мая, в Москве «Уфа» сыграла со «Спартаком» в матче 28 тура чемпионата России по футболу. Единственный гол на 11-й минуте матча головой забил Зе Луиш с подачи Мельгарехо.

«Уфа» провела несколько опасных атак, но не смогла поразить ворота соперника. «Спартаковцы» также могли увеличить разрыв в счете, но Беленов и защита не дали этого сделать.

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Спартака» так:

— Первые 10 минут мы играли на чужой половине поля. Соперник перешел половину поля. Дали подать, Зе Луиш выпрыгнул и забил. Одни дали подать, другие дали выпрыгнуть. Игра в обороне? Соперник заставляет обороняться. Но во втором тайме «Спартак» больше играл в обороне и быстро выбегал в атаки. Мы же не использовали свои моменты.

ФК «Уфа» с 26 очками остается на 14 месте в турнирной таблице, в зоне стыковых матчей. А «Спартак» обгоняет ЦСКА (свой матч с «Зенитом» армейцы проиграли 1:3) и выходит на 4 место.

Следующую игру «Уфа» проведет дома с «Оренбургом» 18 мая в 16.00 местного времени.

Материалы по теме
Вадим Евсеев: Кто возглавил тренерский штаб ФК «Уфа» Болельщицы ФК «Уфа» возмутились судейством на матче с «Арсеналом»Футбольный клуб «Уфа» оштрафовали за крики болельщиков в адрес судьи
#Новости#Новости спорта#Футбол#Новости Башкирии#ФК "Спартак"#Новости Уфы#ФК "Уфа"#Болеем за наших#Разиф Абдуллин#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
В еще не открытом после ремонта парке в Уфе обнаружили сломанные конструкции
Вчера, 08:33
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48