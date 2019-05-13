«Уфа» проиграла в Москве «Спартаку»

— Первые 10 минут мы играли на чужой половине поля. Соперник перешел половину поля. Дали подать, Зе Луиш выпрыгнул и забил. Одни дали подать, другие дали выпрыгнуть. Игра в обороне? Соперник заставляет обороняться. Но во втором тайме «Спартак» больше играл в обороне и быстро выбегал в атаки. Мы же не использовали свои моменты.