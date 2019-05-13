Аграрии Башкирии остро нуждаются в новой технике

Сегодня, 13 мая, на оперативном совещании в правительстве Башкирии и. о. министра сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов доложил о ходе посевной кампании в регионе.
По его словам, посевные работы в целом ведутся по графику. Ранний сев яровых планируется завершить 25 мая, а к 10 июня должен закончится сев гречихи.
- Если снизится температура воздуха и пройдут дожди, то все будет хорошо, но если будет по-прежнему +30 градусов, тогда могут возникнуть проблемы, - пояснил глава ведомства.
Ильшат Фазрахманов напомнил, что из-за масштабной гибели озимых в республике планируется ввести чрезвычайную ситуацию. Соответствующие документы находятся на согласовании в министерстве сельского хозяйства России. Из-за неблагоприятных погодных условий и недостаточного количества снега на полях озимые погибли на 140 тысячах гектаров в 42 районах республики. Ущерб оценивается примерно в 1 млрд рублей.
Глава аграрного ведомства также заострил внимание на нехватке современных сельскохозйственных технических комплексов в хозяйствах, несмотря на выделение субсидий и наличие необходимой техники для приобретения в лизинг у дилеров.
— Мы недавно побывали в командировке на севере республики и увидели, что в некоторых хозяйствах жо сих пор эксплуатируют старые тракторы «Беларусь» и даже «Алтай», которым не один десяток лет, — рассказал Ильшат Фазрахманов.
Врио главы Башкирии Радий Хабиров попросил его подготовить пояснительную записку на эту тему и представить расчеты. Средства на приобретение новой техники для аграриев он пообещал найти в бюджете.
Следующий отчет о положении дел в отрасли намечен на 10 июня.