В разгар сезона фермеры Башкирии могут купить технику на распродаже

13 июня этого года в Уфе состоится распродажа имущества предприятий и организаций должников, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии. В частности, это достаточно серьезное оборудование и техника: зерноуборочные комбайны, мельница, зерноочистительная машина, самосвалы и многое другое.

Цены разные, как и год выпуска техники. Например, есть в продаже два зерноуборочных комбайна 2012 года выпуска с начальной ценой 4,2 миллиона рублей. Другой зерноуборочный комбайн уже 2000 года выпуска выставлен на продажу по цене чуть более 600 тысяч рублей.