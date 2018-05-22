В разгар сезона фермеры Башкирии могут купить технику на распродаже
Сегодня, 15:40ЭкономикаМарат ГареевФото: pixabay.com
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Различная техника и оборудование должников уходят с молотка.
13 июня этого года в Уфе состоится распродажа имущества предприятий и организаций должников, сообщили в пресс-службе УФССП по Башкирии. В частности, это достаточно серьезное оборудование и техника: зерноуборочные комбайны, мельница, зерноочистительная машина, самосвалы и многое другое.
Цены разные, как и год выпуска техники. Например, есть в продаже два зерноуборочных комбайна 2012 года выпуска с начальной ценой 4,2 миллиона рублей. Другой зерноуборочный комбайн уже 2000 года выпуска выставлен на продажу по цене чуть более 600 тысяч рублей.
С полным списком техники, ценами и условиями торгов можно познакомиться, скачав файл ниже.
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