Радию Хабирову передали мемуары кавалериста дивизии Шаймуратова из Башкирии

Накануне, 11 мая, врио главы Башкирии Радий Хабиров побывал на места последних сражений и гибели генерал-майора, командира легендарной 112-й Башкирской кавалерийской дивизии Минигали Шаймуратова.
Известно, что генерал Шаймуратов героически погиб во время боёв за Донбасс 23 февраля 1943 года между населёнными пунктами Петровское и Штеровка при выходе полка из рейда по тылам противника. При этом существуют несколько версий его гибели и места захоронения.
Радий Хабиров, выступая перед жителями Донбасса, подчеркнул, что важно отдать дань памяти герою, идентифицировать останки, установить мемориал. При этом власти непризнанных республик, расположенных на территории Донбасса, готовы оказать необходимое содействие в работе поисковой экспедиции, которую планирует направить сюда Башкортостан, и увековечивании памяти генерала Шаймуратова.
Хабиров также побывал в петровской школе № 22, носящей имя героя, осмотрел экспозицию школьного музея, посвящённую подвигам башкирских кавалеристов, возложил цветы к братской могиле на площади имени Шаймуратова в городе Петровском и к памятнику на месте гибели комдива в посёлке Штеровка. Радий Хабиров взял с собой горсть земли с поля боя, где погиб генерал Шаймуратов, а местный мулла прочитал молитву за упокой душ воинов Башкавдивизиии.
Местные жители рассказали врио Главы Башкортостана о том, что некоторые раненые башкирские кавалеристы после излечения и окончания войны остались в Штеровке. Мемуары одного из таких бойцов – несколько блокнотов и тетрадей – они передали Радию Хабирову.
- Петровское, Луганская народная республика, место боев и гибели одного из самых легендарных и героических сынов нашего народа - Минигали Шаймуратова. Его судьба - одна из многих трагических судеб той войны. Обстоятельства гибели до сих пор вызывают споры, место захоронения - тоже, звезду героя (несмотря на неоднократные обращения руководства республики) не присвоили, - отметил Радий Хабиров чуть позже на своей странице в соцсетях. - И вот у меня получилось побывать на его могиле, где он лежит с более чем 200 воинами, своими соратниками... и что меня поразило - это то, с какой любовью и вниманием жители города относятся к его памяти! Низкий им всем поклон и благодарность! А ведь те школьники, которые возлагали сегодня цветы на его могилу и рассказывали о подвигах башкирских конников - сами пережили войну и видели разрывы снарядов воочию. Желаю им мирного неба! А мы будем помогать им, как это уже долгие годы делают наши башкирские предприятия и общественники.
В рамках обсуждения его поста жители Башкирии горячо поддержали намерение Радия Хабирова и его помощников внести ясность в обстоятельства гибели Шаймуратова и присвоения ему звезды Героя Советского Союза.
Напомним, этот вопрос досконально исследовал кинорежиссер Радик Кудояров и изложил результаты своих поисков в докудраме «Генерал». Об этом он ранее рассказывал в интервью Медиакорсети. А в Уфе дважды прошли закрытые показы этого фильма, в котором уточняется информация и о месте гибели генерала, и о том, почему он так и не был награжден звездой Героя.
Для справки
В годы Великой Отечественной войны генерал-майор Минигали Мингазович Шаймуратов (1899–1943) командовал 1-м Особым кавалерийским полком, а с декабря 1941 года – 112-й Башкирской кавалерийской дивизией, которая прошла с боями от Дона до Эльбы свыше 4 тысяч км. 3 860 воинов дивизии награждены орденами и медалями, 78 из них стали Героями Советского Союза (самое большое количество среди всех дивизий сухопутных войск Красной Армии) и пятеро – полными кавалерами ордена Славы. Сам комдив был удостоен двух орденов Красного Знамени, ордена Красной Звезды и медалей.