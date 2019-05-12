Радию Хабирову передали мемуары кавалериста дивизии Шаймуратова из Башкирии

- Петровское, Луганская народная республика, место боев и гибели одного из самых легендарных и героических сынов нашего народа - Минигали Шаймуратова. Его судьба - одна из многих трагических судеб той войны. Обстоятельства гибели до сих пор вызывают споры, место захоронения - тоже, звезду героя (несмотря на неоднократные обращения руководства республики) не присвоили, - отметил Радий Хабиров чуть позже на своей странице в соцсетях. - И вот у меня получилось побывать на его могиле, где он лежит с более чем 200 воинами, своими соратниками... и что меня поразило - это то, с какой любовью и вниманием жители города относятся к его памяти! Низкий им всем поклон и благодарность! А ведь те школьники, которые возлагали сегодня цветы на его могилу и рассказывали о подвигах башкирских конников - сами пережили войну и видели разрывы снарядов воочию. Желаю им мирного неба! А мы будем помогать им, как это уже долгие годы делают наши башкирские предприятия и общественники.