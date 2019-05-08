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В Башкирии стала известна причина пожара, в котором погибли женщина и дети

8 мая 2019, 05:27
Фото: 02.mchs.gov.ru
Выяснилось, что ухажер ночью поджег веранду в нескольких местах, сообщили в МВД.

Полицейские вместе со следователями установили, что причиной пожара 7 мая в Давлеканово на улице Октябрьская, где погибли 30-летняя женщина с девятилетним сыном и шестилетней дочкой, стали выходки бывшего воздыхателя погибшей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Оказалось, что ранее судимый житель Давлеканово 1990 года рождения стал проявлять интерес к женщине после гибели ее мужа в 2017 году.

Мужчину задержали и доставили в полицию. Он признался, что совершил поджог дома, обидевшись на хозяйку, за то, что она не пустила его в гости - ночью прошел на участок и поджег веранду.

Сейчас его передали сотрудникам следственного комитета.

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