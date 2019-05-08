В Башкирии стала известна причина пожара, в котором погибли женщина и дети

Полицейские вместе со следователями установили, что причиной пожара 7 мая в Давлеканово на улице Октябрьская, где погибли 30-летняя женщина с девятилетним сыном и шестилетней дочкой, стали выходки бывшего воздыхателя погибшей, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Оказалось, что ранее судимый житель Давлеканово 1990 года рождения стал проявлять интерес к женщине после гибели ее мужа в 2017 году.
Мужчину задержали и доставили в полицию. Он признался, что совершил поджог дома, обидевшись на хозяйку, за то, что она не пустила его в гости - ночью прошел на участок и поджег веранду.
Сейчас его передали сотрудникам следственного комитета.