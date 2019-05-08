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Обещания губернаторов и реальность: Как главы регионов не держат своих слов

8 мая 2019, 05:22
Фото: Mkset.ru
«Новые Известия» проанализировали предвыборные обещания 20 губернаторов и то, как они выполняются.

«Новые Известия» накануне опубликовали исследование слов 20 губернаторов перед выборами в сравнении с их делами после победы на выборах. Итог неутешительный – 17 из 20 глав российских регионов успели наобещать своим избирателям либо невыполнимое, либо «забыли» о своих словах и не сдержали их.

Для примера иллюстрация слов и дел губернаторов из Приволжского округа, Самарской и Нижегородской области.

Как видим, не очень то слова сходятся с делами. Если губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пообещал провести анализ тарифов ЖКХ, чтобы не допустить их необоснованный рост, то в жизни все обернулось по-другому: рост тарифов в области (5,8%) превысил московский (4,8%).

Фото: Newizv.ru

Или взять губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. На выборах он обещал построить две дорожные магистрали, чтобы разгрузить город. Теперь выясняется, что денег нет, и будут не раньше 2020 года. Строительство отложили.

Фото: Newizv.ru

Лишь губернаторы трех регионов, Московской, Псковской и Магаданской областей, старались не давать громких обещаний. А раз их нет, то, как говорится, и спрос небольшой.

Издание делает вывод, что, к сожалению, подобная практика, когда будущие лидеры регионов во время выборной кампании делают громкие заявления, а потом о них забывают, стала уже привычной для избирателей. «Новые Известия» напоминают, что указом президента России определены 15 критериев эффективности работы губернаторов, и выражают надежду, что ситуация должна измениться.

Полностью исследование «Новых Известий» можно прочитать на сайте издания.

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