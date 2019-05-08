Обещания губернаторов и реальность: Как главы регионов не держат своих слов

Издание делает вывод, что, к сожалению, подобная практика, когда будущие лидеры регионов во время выборной кампании делают громкие заявления, а потом о них забывают, стала уже привычной для избирателей. «Новые Известия» напоминают, что указом президента России определены 15 критериев эффективности работы губернаторов, и выражают надежду, что ситуация должна измениться.