Уфа и Башкирия попали в ТОП-12 по аудитории Telegram

Согласно исследованию, Уфа и Башкирия заняли 12-ю позицию по доле аудитории, которая пользуется Telegram. Уфа дает 1,1% от всей аудитории мессенджера, Башкирия — около 1,6%.
Авторы исследования посчитали, что в Башкирии пользуются Telegram более 232 тысяч человек из 15-миллионной аудитории мессенджера.
В лидеры рейтинга городов по числу аудитории вошли Москва (35,6%), Санкт-Петербург (13,3%) и Екатеринбург (2,8%).
В ТОП-3 регионов вошли Москва, Петербург и Свердловская область.
Интересна картина самой аудитории Telegram. Почти две трети — это мужчины, одна треть — женщины. Если говорить о возрасте, то больше всего в Telegram представителей возрастных групп «25-34» (38%) и «18-24» (27%). По сравнению с 2017 годом стали более широко представлены группы «35-44» и «45-64», что означает, что мессенджер перестает быть сугубо молодежным.
Если же говорить о половозрастном распределении, то разницы между мужчинами и женщинами практически не наблюдается — однако девушек в возрасте «18-24» в Telegram на 6 процентных пункта больше, чем мужчин, а в возрасте «35-44» — наоборот, на 5 процентных пункта меньше.
В Башкирии по числу пользователей среди местных телеграм-каналов можно считать лидерами каналы «Политкурай» (2800 человек), «Тукаева, 46» (799 человек) и «Уфимский Фейсбук» (476). Но если последний канал отличается завидной активностью и выдает по несколько постов в день, то политические каналы публикуют новости достаточно редко. Так, например, «Тукаева, 46» последний раз обновлялся 13 апреля.