Уфа и Башкирия попали в ТОП-12 по аудитории Telegram

Интересна картина самой аудитории Telegram. Почти две трети — это мужчины, одна треть — женщины. Если говорить о возрасте, то больше всего в Telegram представителей возрастных групп «25-34» (38%) и «18-24» (27%). По сравнению с 2017 годом стали более широко представлены группы «35-44» и «45-64», что означает, что мессенджер перестает быть сугубо молодежным.