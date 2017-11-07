Евгений Минченко: «Телеграм уже конкурирует с телевизором»

«Новые Известия» опубликовали интервью с Евгением Минченко, президентом коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», вице-президентом, председателем комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО).

Один из лидеров мнений в соцсетях Евгений Минченко рассказал о преимуществах Телеграм-каналов, а также о том, почему некоторые сообщения становятся резонансными, а остальные остаются незамеченными, и как лучше публиковаться в интернете – от своего имени или оставаясь анонимом.

- Александр Сергеевич Пушкин в таких случаях говорил: «От дурных стихов не отказываюсь, надеясь на добрую славу своего имени, а от хороших, признаюсь, и силы нет отказываться».

А если серьезно, то я как раз в борьбе между анонимным и авторским телеграм-контентом на стороне авторского. Именно поэтому мы приняли решение расширять линейку наших авторизованных телеграм-каналов. Площадка хорошая, но потребителю контента важно отсортировать зерна от плевел. И мы берем на себя эту функцию, - пояснил Евгений Минченко.

Собеседник проанализировал деятельность многих известных сегодня телеграм-каналов и высказал свою позицию по наиболее спорным моментам их работы, а также дал ряд практических советов.