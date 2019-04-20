Вердикты: С кем «Салавату» продлить контракт и как быть с Кемппайненом?

Новичок стал самым играющим российским игроком команды — больший айстайм только у Филипа Ларсена (21:45 в РЧ, 26:54 в ПО). Сергеев до этого играл в ЦСКА и АХЛ и для игрока «за 20» слишком часто был в ротации. В Уфе ему дали шанс, а после — солидное игровое время. Защитник это доверие по большей части оправдал, статистика у него в общем качественная. Однако если ее детализировать, то станет видно, как сложился такой плюс-минус. Одно дело когда у игрока 25 плюсов и 20 минусов — явление за «регулярку» обычное, нечто подобное, например, у Захара Арзамасцева (23-15). У Сергеева 41-36. Это означает, что при игре 5 на 5 при нем «СЮ» 41 раз забросил и 36 раз пропустил. По суммарному «свидетельству шайб» Сергеев первый защитник в команде — получается, что пользы от него много, но и вреда тоже немало. В частности, Артем не помешал «Авангарду» забросить победный гол в финале Востока.