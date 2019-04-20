Вердикты: С кем «Салавату» продлить контракт и как быть с Кемппайненом?

Защитники
Анатолий Елизаров, 20 лет, левый хват
РЧ: 40 игр, -4, штраф 8, 16 хитов, среднее время 5:47
ПО: 6 игр, 1 хит, среднее время 3:02
На Елизарова не рассчитывали даже тогда, когда с защитниками было совсем туго. Этот молодой игрок обороны в «СЮ» используется как запасной на крайний случай. С этой функцией с не меньшим усердием и за меньшие деньги может справиться практически любой игрок «Толпара» или «Тороса». Прошлым летом Елизаров был куплен как «лимитчик», так его и использовали: чтобы был в заявке. Логично, что в топ-хоккеиста он и не вырос, а поездка на МЧМ запомнилась больше привозами и ошибками.
Вердикт: не нужен
Алексей Семенов, 38 лет, левый хват
РЧ: 42 игры, 0+5, -6, штраф 24, 49 хитов, 71 блокшот, среднее время 16:22
ПО: 14 игр, 1+0, +3, штраф 41, 14 хитов, 28 блокшотов, среднее время 17:31
Масса пользы блокированными бросками, масса вреда из-за медленной реакции и удалений. Семенов сделал максимум из того, на что способен 38-летний хоккеист, пропустивший начало сезона, его не упрекнуть. Но нужно лучше поблагодарить защитника за работу и попрощаться. Часто Семенов просто не успевал за соперниками плюс на его счету две некрасивые истории. В матче «регулярки» с «Трактором» Семенов симулировал (в тот момент уфимцы выигрывали), за что позже был наказан. В плей-офф он напал на Никиту Пивцакина из «Авангарда», который не хотел драться и был гораздо меньше номера 5. Пусть блокируют броски и проводят силовые другие. Семенов, конечно, хорошо закрывает обзор на пятаке соперника, однако он ни разу не сумел добить шайбу в ворота и ни разу не переправил — тогда в этом действии и смысл невелик.
Вердикт: не нужен
Артем Сергеев, 25 лет, правый хват
РЧ: 57 игр, 6+6, +5, штраф 38, 64 хита, 60 блокшотов, среднее время 20:00
ПО: 17 игр, 1+2, +4, штраф 27, 30 хитов, 35 блокшотов, среднее время 25:45
Новичок стал самым играющим российским игроком команды — больший айстайм только у Филипа Ларсена (21:45 в РЧ, 26:54 в ПО). Сергеев до этого играл в ЦСКА и АХЛ и для игрока «за 20» слишком часто был в ротации. В Уфе ему дали шанс, а после — солидное игровое время. Защитник это доверие по большей части оправдал, статистика у него в общем качественная. Однако если ее детализировать, то станет видно, как сложился такой плюс-минус. Одно дело когда у игрока 25 плюсов и 20 минусов — явление за «регулярку» обычное, нечто подобное, например, у Захара Арзамасцева (23-15). У Сергеева 41-36. Это означает, что при игре 5 на 5 при нем «СЮ» 41 раз забросил и 36 раз пропустил. По суммарному «свидетельству шайб» Сергеев первый защитник в команде — получается, что пользы от него много, но и вреда тоже немало. В частности, Артем не помешал «Авангарду» забросить победный гол в финале Востока.
Тем не менее, обычно Сергеев играл без особых претензий. Он иногда подключался в атаке, выкатываясь под бросок, играл в меньшинстве и иногда в большинстве, никогда не халтурил, много блокировал и был готов побиться. Впрочем, в серии с Омском его драка больше помешала команде, чем помогла — на третий период четвертой игры уфимцы вышли в четыре защитника. Сергеев нужен еще и потому, что на рынке малый выбор игроков обороны, тем более с правым хватом. Так что лучше его сохранить, однако обязательно развивать.
Вердикт: нужен
Юрий Сергиенко, 23 года, левый хват
РЧ за «Торпедо»: 33 игры, 4+2, +4, штраф 26, 24 блокшота, 29 хитов, среднее время 18:09
РЧ за «Салават»: 15 игр, 0+1, -3, штраф 8, 10 блокшотов, 11 хитов, среднее время 17:27
ПО: 2 игры, 4 хита, 4 блокшота, среднее время 27:37
Запомнился тем, что выручил в плей-офф, когда пришлось играть без Григория Панина и Алексея Семенова — не испортил каши, играл в меньшинстве, в своих сменах не жалел себя. В регулярном чемпионате использовался немного, был подписан как экстренная замена. Не продемонстрировал ничего выдающегося. Стоит подписывать новое соглашение лишь, если не будет вариантов надежнее.
Вердикт: не нужен
Нападающие
Эдуард Гиматов, 25 лет, правый хват
РЧ: 6 игр, штраф 30, 7 хитов, 3 блокшота, среднее время 10:07
ПО: 7 игр, 1+0, +1, штраф 9, 9 хитов, 5 блокшотов, среднее время 9:24
Был привлечен не от хорошей жизни из «Тороса». Допустил ненужное удаление в плей-офф (как сам сказал, случайно врезался во вратаря), однако в остальном запомнился вполне положительно. Гиматов шел в борьбу в углы и у бортов, обозначал прессинг, ложился под бросок, сам на скорости заходил с шайбой в зону, наконец, дрался. От Гиматова не дождетесь 40 очков за «регулярку», зато он всегда будет бороться за команду и «таскать рояль». Даже жаль, что роль разрушителей уже закреплена за тройкой Кадейкина, однако Гиматов все равно может играть в КХЛ.
Вердикт: нужен на двустороннем контракте
Йоонас Кемппайнен, 31 год, левый хват
РЧ: 59 игр, 17+16, +7, штраф 41, 42 хита, 19 блокшотов, среднее время 18:02, 57% вбрасываний
ПО: 17 игр, 10+4, +11, штраф 12, 19 хитов, 8 блокшотов, среднее время 22:01, 59,7% вбрасываний
Самый трудный случай. Йоонас — первый центр команды и один из лучших восточных центров сезона. Он играет в большинстве и иногда в меньшинстве, он побил клубные рекорды по голам (10) и победным голам (5) за один плей-офф Кубка Гагарина, он работает на пятаке и оттуда часто забрасывает в касание, получая пас от лицевого борта от Линуса Умарка или прострел от Теему Хартикайнена, он вынослив и надежен на точке. Кемппайнен провел отличный сезон. Такими должны быть легионеры, они должны быть лидерами.
Через десять дней Кемппайнен выйдет на рынок, и у него будут предложения. «Салават» пока не продлил контракт с финном. По сообщениям СМИ и намекам спортдиректора, причина — в возросших аппетитах Йоонаса, якобы с 50 до 85 миллионов. Форварду не стоит наглеть — он зависим от партнеров, 7 шайб из 10 он забросил вблизи от ворот и выступал в роли финишера — Умарк или чаще Хартикайнен, преподносили ему шайбу на блюдечке с голубой каемочкой. Голы часто были похожи, и в сезоне 19/20 соперники обязаны будут мешать этой тройке так играть. Уфе не помешает держать про запас вариант с другим центром — слухи отправляют нападающего в СКА.
Вердикт: нужен, только за адекватную цену
Максим Рыбин, 37 лет, правый хват
РЧ за «Северсталь»: 40 игр, 2+4, -11, штраф 38, среднее время 14:41
РЧ за «Салават»: 17 игр, 0+5, -3, штраф 44, среднее время 9:50
ПО: 11 игр, 1+0, -1, 31 хит, 4 блокшота, штраф 4, среднее время 10:07
Клуб никак не прокомментировал это подписание. Так и осталось загадкой, зачем нужен Рыбин. «Салават» не играет в силовой хоккей, отбор почти всегда через клюшку, и одним 37-летним форвардом систему игры не изменить. Для разрушения есть другие хоккеисты, для созидания Рыбин не годится. При этом к самому Максиму нет никаких особых вопросов — делал что мог, просто нужно понимать, кто и какую роль будет играть.
Вердикт: не нужен
Владимир Ткачев, 23 года, правый хват
РЧ: 53 игры, 5+21, +3, 45 хитов, 18 блокшотов, среднее время 15:11
ПО: 17 игр, 4+6, +2, 23 хита, 10 блокшотов, среднее время 16:55
Сумев преодолеть две голевые засухи в «регулярке» (на 30 и 10 игр соответственно), Ткачев вышел на хороший уровень. По сравнению с прошлым сезоном он изменился в лучшую сторону, стал больше идти в борьбу, больше хитовать, подрался и полезно сыграл в плей-офф. Ткачев — единственный из второго звена, кто забросил больше одной шайбы. Более того, два его гола в плей-офф стали победными. У Владимира есть катание и техника, он способен вырасти в топового нападающего. После травмы Бурдасова Ткачев строго доказал своими передачами и шайбами, что он достоин места в первой спецбригаде. У него отличные руки.
Владимиру 23 года. Улучшив физическую составляющую и наладив стабильность, он может попытать свои силы в НХЛ. Необязательно для этого оставаться в Уфе, однако для более комфортного развития и создания финансовой подушки это будет понятным шагом. Ткачев не остановится в развитии, Владимир очень требователен к себе. Я разговаривал с ним пару-тройку раз, и никогда он не был полностью доволен своей игрой. У него по-прежнему хороший потенциал.
Вердикт: нужен
Антон Бурдасов, 27 лет, левый хват
РЧ: 50 игр, 19+12, -15, штраф 114, 17 хитов, 9 блокшотов, среднее время 15:40
ПО: 2 игры, -2, штраф 2, 1 хит, среднее время 15:10
Крайний нападающий хочет поехать в НХЛ на просмотр, так что в этом пункте не стоит говорить много. Антон — отличный финишер, у него мощный и точный кистевой бросок, он принес много пользы в большинстве. Бурдасов не пользуется, однако, габаритами и катанием и, по сути, его арсенал ограничен одинаковыми бросками. Он не приносит пользы в обороне, Антон хуже всех по плюс-минусу в команде, у него масса ненужных удалений и дисквалификаций. Плюс ко всему Бурдасов был получен в результате обмена из ЦСКА. Насколько нам известно, его гонорар составляет порядка 100 миллионов за сезон без бонусов. Это перебор.
Вердикт: не нужен
Активы для обмена
Андрей Кареев, вратарь, 24 года, левый хват, контракт до 30.4.20
РЧ: 17 игр, 92,6%ОБ, КН 2,33
Хороший вратарь, который не играет. Все просто: если Карееву дорога его карьера, он сам захочет уйти, он должен играть в хоккей, а не сидеть на лавке весь сезон. Юха Метсола — железобетонный первый номер и переиграть его практически невозможно.
Сергей Терещенко, защитник, 27 лет, правый хват, контракт до 30.4.20
РЧ: 36 игр, 0+3, штраф 20, 45 хитов, 31 блокшот, среднее время 14:21
Уже не тот — на данный момент это самая справедливая характеристика игрока обороны. Когда-то он был отличным жестким защитником, проводя в чемпионской «Магнитке» сто силовых за сезон и играя в большинстве. В Уфе его даже не попытались использовать в таком духе, да и сам защитник себя особо не проявил. Обеим сторонам лучше разбежаться.
Филип Ларсен, защитник, 29 лет, правый хват, контракт до 30.4.20
РЧ: 55 игр, 9+17, -1, штраф 14, 22 хита, 55 блокшотов, среднее время 26:54
ПО: 15 игр, 1+5, +6, штраф 6, 12 хитов, 21 блокшот, среднее время 21:45
В случае необходимости можно пожертвовать Ларсеном. Он используется неправильно, не надо его ломать и превращать в обычного праворукого блулайнера. Филип как атакующий защитник может больше. Говорят, он стал больше и лучше играть в своей зоне? Это было видно только в плей-офф и только отрезками. Он стал меньше блокировать (55-66) и проводить силовых (22-54). Для него эти 26 очков — недостаточно хорошо. Если на рынке замаячит обмен на отличного центра — игра стоит свеч.
Петр Хохряков, центральный нападающий
РЧ: 54 игры, 9+14, -4, штраф 34, 23 хита, 56 блокшота, среднее время 16:49, 37,1% вбрасываний
ПО: 17 игр, 3+2, +1, 10 хитов, 11 блокшотов, среднее время 16:58, 33,8% вбрасываний
По игре в меньшинстве (включая голы), самоотдаче, дисциплине, результативности и скорости — никаких вопросов, для третьего звена все в порядке. Вопрос только в ужасной игре на вбрасываниях: в 44 матчах «регулярки» и 15 играх Кубка Гагарина он выигрывал менее 50% вбрасываний. Если клуб готов смириться с тем, как часто Хохряков дарит шайбу сопернику, — тогда контракт Петра в безопасности.