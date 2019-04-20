В Башкирском Зауралье больше всего врожденных аномалий выявлено у сибайцев

В последние годы у жителей Сибая и его пригородов показатели врожденных аномалий, заболеваний нервной системы, болезней крови и онкозаболеваний крови стали превышать общереспубликанские и общероссийские значения. Такая тихая, но при этом весьма шокирующая сенсация была озвучена на одной из конференций в ходе прошедшего в Уфе экологического форума. Подробности мероприятия сообщило информагентство «Башинформ».
Ученые Сибайского филиала Института стратегических исследований (ИСИ) проанализировали статистику по общей заболеваемости в Зауралье за 2015–2017 годы, а также изучили содержание в почвах тяжелых металлов, качество питьевой воды, атмосферного воздуха и элементный состав волос населения. На основании такого сравнительного анализа эколого-гигиенических показателей районов зауральской зоны районы были расставлены в своеобразном рейтинге неблагополучия
— Наиболее благоприятным районом считается Бурзянский, затем идут Абзелиловский, Зилаирский, Учалинский, Зианчуринский, Хайбуллинский районы. Последнюю позицию занимает Баймакский район и город Сибай, — сообщила старший научный сотрудник ИСИ Юлия Рафикова.
.Выводы ученых неутешительны: экологическая обстановка в районе мощной природно-техногенной геохимической аномалии с избытком многих металлов, каковой является Башкирское Зауралье, ухудшается продолжительной деятельностью горнодобывающих предприятий, ведущих интенсивную разработку месторождений медно-цинковой руды. По данным сотрудников ИСИ, обнаружен повышенный уровень ряда химических элементов в почве, воде и растительности.
В частности, высокая степень загрязнения почвы металлами отмечена в Сибае, в районе поселков Золото, Горный, а также хвостохранилища. Опасная степень загрязнения почв металлами зафиксирована в пятикилометровой зоне от Сибайской обогатительной фабрики. В садовых участках, особенно в непосредственной близости к фабрике, имеются многократные превышения по металлам. В картофеле, моркови, клубнике превышены нормы по многим элементам. Тем не менее население продолжает выращивать там продукцию.
Загрязнена и питьевая вода. В горно-рудных районах на северо-востоке вода, используемая для хозяйственных и питьевых целей, обладает высокой минерализацией. Например, вода в скважинах и водоразборных колонках совхоза «Зилаирский» характеризуется высокой минерализацией, высоким содержанием хлоридов и нитратов — до 100 мг/л литр при нормативе 45 мг/л. Значительное влияние на качество поверхностных вод оказывают недостаточно очищенные сточные воды горнодобывающих предприятий. Ежегодно без очистки в Зауральской зоне сбрасывается около 7 млн кубометров сточных вод. В результате в водных объектах накапливаются сульфаты, тяжелые металлы, увеличивается кислотность.
Даже изложенные сухим научным языком эти данные произвели сильное впечатление на пользователей соцсетей после того, как они были опубликованы в местных группах соцсетей в Сибае. Сибайцы отметили, что особенно сильное впечатление выводы ученых производят, когда рядом с ними въедливые читатели публиковали утешительные данные об отсутствии вредных выбросов в снеге, предложенные недавно экспертами Минэкологии РБ.
Напомним, по данным Минэкологии, в пробах снега, которые были собраны в середине марта в разных районах Сибая, ее было обнаружено превышение нормативов содержания сульфатов. Их показания колеблятся от 1,2 до 34,4 мг/дм3, хлоридов — от 2,4 до 4,1 мг/дм3, водородный показатель имеет значение от 5,6 до 8,1 ед. рН, запыленность — ˂0,05-0,06 мг/дм3. В то время как норматив ПДК для почвы установлен по сере, он равен 160 мг/кг.
— Таким образом, при попадании талой воды в почву содержание сульфатов будет в 55,7 раз меньше нормативов, — сообщили в начале апреля специалисты Минэкологии РБ. — Видимо, эксперты разных ведомств забыли друг с другом договориться, — с горкой иронией предположили пользователи соцсетей.
— Показатели репродуктивного здоровья являются наиболее достоверным критерием негативного влияния в загрязнении окружающей и производственной среды на здоровье человека, — тем временем поделилась своими выводами на конференции в рамках экологического форума главный научный сотрудник Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Махмуза Гайнуллина.
Такие выводы были сделаны на основе исследований демографических данных, течения беременности, исходов родов, перинатальной и младенческой смертности, врожденных пороков развития у работниц горно-обогатительной фабрики и женского населения, проживающего в неблагополучной геохимической провинции башкирского Зауралья.
Стабильно высоким, по данным ученых, в течение трех лет оставался в Сибае показатель младенческой смертности — 10,6 случаев на 1000 новорожденных, в то время как по Башкирии в целом этот показатель составляет 6,8 случаев, в Баймакском районе — 7,5, в Учалинском — 4,7. За 2015–2017 годы в Зауралье в два раза чаще, чем в республике фиксировались врожденные пороки развития (71,1%), по республике этот показатель составляет 34,5%.
Особую тревогу у ученых вызывает частота врожденных пороков развития (ВПР) и хромосомных нарушений в Сибае. ВОЗ относит ВПР к группе экоассоциированных заболеваний, которые являются индикаторами влияния окружающей среды.
— Этот факт должен нацеливать руководителей градообразующих предприятий, руководителей муниципалитетов к принятию мер защиты репродуктивного здоровья населения для искоренения пагубного влияния на них загрязнителей окружающей среды, — подчеркнула Махмуза Гайнуллина.
Ученые констатировали, что на каждого ребенка Зауралья приходилось более 3,5, а по республике 2,6 заболеваний различной этиологии. Особо выделяются заболевания крови. У новорожденных наблюдались внутриутробная гипоксия плода, нарушения церебрального статуса, гипотрофия.
— Вероятнее всего, признаком различия полученных результатов может являться экологический фактор, — резюмировали ученые.
Участники конференции заявили, что для решения экологических проблем Зауралья необходимо разработать мероприятия по снижению неблагоприятной химической нагрузки на организм человека, планы обеспечения экологической безопасности населённых пунктов, включая обеспечение питьевой водой, поэтапный отказ от депонирования твердых бытовых отходов.
Еще раз уточним, что эти данные были сделаны учеными на основе исследований, проведенных в 2015–2017 годах. Данные за 2018 и 2019 годы, если они имеются, пока широкой аудитории недоступны.
Примечательно, что их выводы во многом совпали с требованиями, отраженными в петиции, которую жители Сибая намерены подписать сегодня по итогам схода граждан.
Медиакорсеть следит за ситуацией.
Для справки
По данным Института стратегических исследований, вынос на поверхность этой горной породы, содержащей большое количество меди, цинка, железа, марганца, хрома, свинца и кадмия, оборачивается в итоге интенсивным загрязнением значительных территорий почвы и воды. В качестве предприятий, наносящих наибольший вред окружающей среде в Зауралье, были названы такие крупные предприятия, как Газпром газораспределение Уфа, Учалинский ГОК, БГК Зауральская ТЭЦ, в Хайбуллинском районе — Бурибаевский ГОК и Башкирская медь.