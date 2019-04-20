В Башкирском Зауралье больше всего врожденных аномалий выявлено у сибайцев

Стабильно высоким, по данным ученых, в течение трех лет оставался в Сибае показатель младенческой смертности — 10,6 случаев на 1000 новорожденных, в то время как по Башкирии в целом этот показатель составляет 6,8 случаев, в Баймакском районе — 7,5, в Учалинском — 4,7. За 2015–2017 годы в Зауралье в два раза чаще, чем в республике фиксировались врожденные пороки развития (71,1%), по республике этот показатель составляет 34,5%.