В Башкирии чиновница отбирала часть премий у подчиненных

Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года подозреваемая дала указание главному бухгалтеру вычитать от 5 до 30 тысяч рублей от премий, полагавшихся руководителям образовательных учреждений и сотрудникам управления образования. Эти средства предполагалось тратить на подарки коллегам, поздравления сотрудников с днями рождения, проведение праздничных мероприятий и другие общие цели.