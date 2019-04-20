В Башкирии чиновница отбирала часть премий у подчиненных

Накануне, 19 апреля, стало известно, что в Нефтекамске следком возбудил уголовное дело против 53-летней бывшей начальницы местного управления образования по подозрению в превышении должностных полномочий. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Как следует из материалов дела, в декабре 2014 года подозреваемая дала указание главному бухгалтеру вычитать от 5 до 30 тысяч рублей от премий, полагавшихся руководителям образовательных учреждений и сотрудникам управления образования. Эти средства предполагалось тратить на подарки коллегам, поздравления сотрудников с днями рождения, проведение праздничных мероприятий и другие общие цели.
При этом, как установило следствие, значительную часть денежных средств чиновница успела израсходовать на личные цели. Всего за период с января 2015 по июль 2018 года подозреваемой были переданы денежные средства на общую сумму свыше 1,4 млн рублей.
Вдобавок ко всему предприимчивая чиновница возглавляла придуманную ею «комиссию по эффективности», определявшую, кому из сотрудников и в каком размере будут выделены стимулирующие выплаты.
Судя по всему, терпение кого-то из обираемых сотрудников лопнуло, и они сообщили о «ноу-хау» своей начальницы в правоохранительные органы. Сейчас проходят допросы сотрудников управления образования и руководителей образовательных учреждений.