На ремонт проспекта Октября в Уфе выделили почти 100 миллионов рублей

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика для выполнения ремонта проспекта Октября на участке от площади Володарского (остановка «Башкирский государственный аграрный университет») до улицы 50 лет СССР (остановка «Спортивная»), сообщается на сайте госзакупок. На эти цели планируется выделить до 99,6 млн рублей. Средства выделены в основном из республиканского бюджета.