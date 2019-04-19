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На ремонт проспекта Октября в Уфе выделили почти 100 миллионов рублей

19 апреля 2019, 08:15
Фото: mkset.ru
Будет отремонтирован участок от площади Володарского до улицы 50 лет СССР.

Управление по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы ищет подрядчика для выполнения ремонта проспекта Октября на участке от площади Володарского (остановка «Башкирский государственный аграрный университет») до улицы 50 лет СССР (остановка «Спортивная»), сообщается на сайте госзакупок. На эти цели планируется выделить до 99,6 млн рублей. Средства выделены в основном из республиканского бюджета.

Аукцион назначен на 26 апреля. В ходе ремонта будут заменено верхнее покрытие, бордюры, люки. Новую разметку запланировано нанести термопластиком. Срок гарантии на асфальт составляет четыре года, на разметку — полгода.

Работы продлятся с момента заключения контракта до 1 июля 2020 года.

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