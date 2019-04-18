В Башкирии женщина заказала убийство любовницы мужа и их ребенка

56-летняя жительница Ишимбая заказала убийство любовницы своего мужа и ее полугодовалого ребенка, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
Жительница Ишимбая узнала, что у 54-летнего супруга появилась новая возлюбленная, а в октябре прошлого года у них родился сын, на содержание которого муж тратил немало денег из семейного бюджета.
Жительница Ишимбая нашла человека, который согласился за крупную сумму денег помочь ей «разобраться» с 43-летней соперницей и ее ребенком.
О своем намерении 56-летняя подозреваемая также рассказала своей сестре, которая согласилась выступить в роли посредника и передать указанную сумму исполнителю. Преступление, к счастью, было предотвращено.
В назначенный час возле одного из рынков Салавата полицейскими была задержана сестра главной подозреваемой, когда она пыталась передать деньги непосредственному исполнителю заказанного убийства. В этот же день стражи порядка нагрянули и к заказчице преступления.
Всех участников доставили в территориальный отдел следственного комитета. Здесь подозреваемая и ее сестра рассказали подробности следователям.
Жизни и здоровью 43-летней женщины и ее ребенка, которые едва не стали жертвами преступления, сейчас ничего не угрожает.