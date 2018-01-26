Следком Башкирии завершил расследование покушения на убийство бизнесмена

На подготовку покушения злоумышленники потратили три месяца.

Следком завершил расследование уголовного дела по покушению на убийство бизнесмена и его сына произошедшее в 2016 году.

Как удалось установить, в апреле 2016 года трое мужчин начали подготовку к покушению, для этого ими анонимно были приобретены сим-карты и два автомобиля. После того, как группа определилась с жертвой и был разработан план, были приобретены травматический пистолет и обрез. 20 июля рядом с отделением банка на улице Менделеева 130, группа напала на бизнесмена и его сына, занимающихся поставками продуктов питания.

В ходе нападения, 36-летнему сыну бизнесмена несколько раз выстрелили в голову из пистолета, а его 59-летний отец получил несколько ударов прикладом обреза. Добычей группы стала спортивная сумка с семью миллионами рублей. После нападения мужчины скрылись на втором автомобиле, бросив машину на которой приехали. Врачам удалось спасти 36-летнего пострадавшего, несмотря на серьёзные травмы.

Все трое были задержаны в феврале 2017 года, как удалось установить следователям, деньги они потратили на зарубежные поездки и дорогие подарки девушкам.

Как отметили в Следственном комитете, в ходе расследования задержанные несколько раз давали противоречивые показания и пытались создать себе алиби. Но в конце концов один из них признался, попросил рассмотреть дело в особом порядке, и дал показания на своих подельников, что послужило смягчающим обстоятельством и суд приговорил его к пяти с половиной годам лишения свободы.

В ближайшее время суд начнёт рассмотрение дела по существу в отношение ещё двух нападавших.