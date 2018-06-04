В Уфе фигуранту дела о покушении на бизнесмена предъявили обвинение
Сегодня, 15:24ОбществоНадежда Валитова
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В Уфе завершено расследование первой части уголовного дела о нападении на предпринимателя Павла Кабанова.
Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, обвинение в покушении на убийство по найму и незаконном ношении огнестрельного оружия предъявлено 45-летнему Тимуру Узбекову.
По версии обвинения, мужчина должен был получить за убийство Кабанова 750 тысяч рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и рассказал о том, кто нанял его для убийства.
Напомним, в крупного уфимского предпринимателя, владельца ООО «УфаЭнерго» стреляли рано утром 20 октября прошлого года в одном из гаражей по ул. Мингажева. Неизвестный выстрелил 4 раза, один раз в голову, три раза — в живот. Бизнесмен, несмотря на полученные тяжелые травмы, выжил.
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