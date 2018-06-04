В Уфе фигуранту дела о покушении на бизнесмена предъявили обвинение

Как сообщает Коммерсантъ-Уфа, обвинение в покушении на убийство по найму и незаконном ношении огнестрельного оружия предъявлено 45-летнему Тимуру Узбекову.

По версии обвинения, мужчина должен был получить за убийство Кабанова 750 тысяч рублей. Обвиняемый пошел на сделку со следствием и рассказал о том, кто нанял его для убийства.