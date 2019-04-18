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Общественники проверили условия содержания в СИЗО Евгения Гурьева

18 апреля 2019, 05:07
Фото: Facebook
Жалоб от бывшего вице-премьера не поступило.

Зампредседателя Общественной палаты Башкирии Олег Галин вчера при плановом инспектировании следственного изолятора №1 Уфы посетил арестованных бывшего вице-премьера республики, экс-министра земельных и имущественных отношений Евгения Гурьева и бывшего директора ГУП «Управление административными зданиями РБ» (УАЗ) Эльвиру Берг. Об этом он сообщил на свой странице в Facebook.

Галин проинспектировал условия их содержания, материально-бытовое обеспечение, состояние камер, опросил на предмет соблюдения прав, гарантированных законодательством. Жалоб от Гурьева и Берг не поступило, нарушений закона не установлено, написал он.

Напомним, Евгений Гурьев был задержан 1 апреля и арестован 3 апреля Советским райсудом на месяц и 20 дней. Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ч.3 ст. 286 УК РФ) при реализации земельных участков. По версии следствия, в ноябре 2015 года обвиняемый организовал продажу в обход конкурсных процедур двух земельных участков в Уфе общей площадью более 17 тыс. кв. м возле уфимского лимонария по заниженной стоимости одной из строительных компаний Башкирии. В результате бюджет республики недополучил 27 млн рублей дохода. 9 апреля Верховный суд Башкирии оставил решение об аресте Гурьева в силе.

Эльвира Берг была арестована в феврале по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ) и растрате имущества УАЗ на 3,5 млн рублей (ч. 4 ст. 160).

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