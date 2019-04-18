Мэрия Сибая предложила проверить газоанализаторы местных активистов

Сегодня, 18 апреля, стало известно, что на следующей неделе, 23 апреля, в Сибай прибудут эксперты регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний, чтобы проверить оборудование, проводящего замеры качества воздуха в Сибае. Местные власти предложили активистам «Сибай, дыши!» провести проверку и на их оборудовании.
Как сообщает «КоммерсантЪ-Башкортостан», визит экспертов представляется властями для населения как акция по бесплатной проверке газоанализаторов и газосигнализаторов при помощи эталонного оборудования. Но активисты подозревают, что таким образом власти хотят скомпрометировать их, поскольку именно данные с датчиков «Сибай,дыши!» в последнее время показывали сильное превышение ПДК, хотя приборы Госкомитета РБ по ЧС и других официальных служб не подтверждали эти тревожные данные.
- После того, как власти засомневались в объективности показаний наших приборов, мы передали им все документы на оборудование. Надеюсь, что целью этой проверки является не поставить под сомнение показания наших счетчиков, а убедиться в их исправности и потом использовать наши данные, — отметил представитель движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров.
Медиакорсеть следит за ситуацией.