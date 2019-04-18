Мэрия Сибая предложила проверить газоанализаторы местных активистов

Как сообщает «КоммерсантЪ-Башкортостан», визит экспертов представляется властями для населения как акция по бесплатной проверке газоанализаторов и газосигнализаторов при помощи эталонного оборудования. Но активисты подозревают, что таким образом власти хотят скомпрометировать их, поскольку именно данные с датчиков «Сибай,дыши!» в последнее время показывали сильное превышение ПДК, хотя приборы Госкомитета РБ по ЧС и других официальных служб не подтверждали эти тревожные данные.