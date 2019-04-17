В Стерлитамаке завели дело о мошенничестве на учредителя стройфирмы

Строительная компания заключила договор беспроцентного займа с местным жителем на сумму два миллиона 920 тысяч рублей. Взамен компания в устной форме обязалась отдать гражданину в оговоренный срок квартиру в доме, который будет построен фирмой в Стерлитамаке на улице Мира. Мужчина отдал наличными деньги в полном объеме, но свои обязательства по предоставлению квартиры компания не выполнила, дом так и не был построен.
Аналогичным путем злоумышленники завладели денежными средствами другого потерпевшего. В этом случае потерпевший перевел на расчетный счет фирмы один миллион 300 тысяч рублей.
В отношении учредителя фирмы по факту мошенничества в особо крупном размере было возбуждено уголовное дело, сейчас он находится под подпиской о невыезде.