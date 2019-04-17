Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова потеряла ранг и.о.

Земфира Латыпова стала председателем Верховного суда Башкирии, сообщили в пресс-службе суда.
Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 15 апреля 2019 года.
В соответствии с данным указом также судьями Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан назначены Дмитрий Амиров и Эльвира Кузнецова.
Земфира Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкирии с 2009 года. С сентября 2018 года исполняла обязанности председателя ВС РБ, после ухода Михаила Тарасенко с этого поста на должность главы Пятого кассационного суда.