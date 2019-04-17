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Председатель Верховного суда Башкирии Земфира Латыпова потеряла ранг и.о.

17 апреля 2019, 11:49
Фото: Mkset.ru
Владимир Путин подписал указ о ее назначении.

Земфира Латыпова стала председателем Верховного суда Башкирии, сообщили в пресс-службе суда.

Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин 15 апреля 2019 года.

В соответствии с данным указом также судьями Стерлитамакского городского суда Республики Башкортостан назначены Дмитрий Амиров и Эльвира Кузнецова.

Земфира Латыпова занимала должность заместителя председателя Верховного суда Башкирии с 2009 года. С сентября 2018 года исполняла обязанности председателя ВС РБ, после ухода Михаила Тарасенко с этого поста на должность главы Пятого кассационного суда.

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