Министр здравоохранения Башкирии: Состояние Быкова - стабильно тяжелое

- Больной доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Уфе с борта самолета вчера (16.04.2019 г.) в 14.00, в тяжелом состоянии, с нарушением сознания, - сообщил Максим Забелин. - Он поступил с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения.
- С ним работают лучшие республиканские специалисты, которые делают всё необходимое для нормализации состояния пациента, - отметил министр. - Выполняется полный объем диагностических исследований. На сегодняшний момент состояние остается стабильно тяжелым, лечение продолжается в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи.
Руководитель республики проинформирован о случившемся, им даны конкретные указания. Ситуация находится на контроле у врио Главы Башкортостана.
Дмитрий Быков прилетел в Уфу, чтобы прочитать лекцию о русском анекдоте 16 апреля. На борту самолета ему стало плохо, и его госпитализировали в больницу. Лекцию отменили. Теперь Дмитрий Быков находится в ГБУЗ №22.
Медиакорсеть следит за развитием событий.