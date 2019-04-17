Министр здравоохранения Башкирии: Состояние Быкова - стабильно тяжелое

- Больной доставлен в больницу скорой медицинской помощи в Уфе с борта самолета вчера (16.04.2019 г.) в 14.00, в тяжелом состоянии, с нарушением сознания, - сообщил Максим Забелин. - Он поступил с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения.