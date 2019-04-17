Дмитрия Быкова отвезли в больницу скорой помощи с борта самолёта

Сведения о том, что писатель Дмитрий Быков попал в больницу прямо с борта самолета, похоже, подтверждаются.
В пресс-службе аэропорта Медиакорсети сообщили, что вчера, 16 апреля, с рейса авиакомпании ЮТЭЙР UT-105 «Екатеринбург-Уфа» (воздушное судно ATR-72) по медицинским показаниям был госпитализирован пассажир 1967 года рождения.
— На момент госпитализации пассажир находился в сознании, — сообщили в пресс-службе уфимского аэропорта. — В 13.40 местного времени бригадой скорой помощи РССМП и ЦМК он был госпитализирован в ГБУЗ № 22.
На вопрос об имени пассажира в аэропорту отвечать отказались. Но судя по всему, это был именно Дмитрий Быков.