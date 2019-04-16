«БКС Брокер»: научиться инвестировать с нуля – просто

Все дело в том, что депозиты давно не дают нужного дохода, а современный мир финансов гораздо шире и объемнее, чем десять - пятнадцать лет назад. И стоит обратить внимание на альтернативные инструменты – например, частные инвестиции на фондовом рынке.
Однако, как разобраться в инвестиционном бизнесе с нуля? Как выбрать грамотный подход к вложению средств, чтобы в итоге действительно заработать?
Многие вообще до сих пор уверены, что эта сфера открыта исключительно богатым людям, представителям крупного бизнеса и государства, а для простых людей доступа на инвестиционный рынок нет.
На самом деле инвестициями может заниматься каждый. Но, чтобы заработать на этом, нужна не столько удача, сколько понимание рынка, его механизмов и алгоритмов. Можно, конечно, закупить гору специальной литературы для экономического факультета, только вряд ли с ее помощью можно стать акулой бизнеса в море финансов. Дело в том, что информация постоянно обновляется, появляются новые легальные методы получить хороший доход. Более того, можно минимизировать риски, собрав правильный инвестиционный портфель, чтобы за счет его диверсификации иметь свободные средства в размере 30% от объема портфеля. Если вы уже с трудом понимаете, о чем идет речь, но хотите попробовать, стоит начать с обучения. Для этого специалисты компании «БКС Брокер» разработали продукт «Инвестиции 101».
Это уникальная обучающая платформа, содержащая полезную информацию, которую следует знать как начинающему инвестору, так и продвинутому трейдеру. Базовые и актуальные на сегодняшний день данные об инвестиционном рынке представлены тут в максимально удобной форме – сначала пользователь смотрит видео-урок по выбранной теме, потом читает дополнительную информацию, представленную тут же, рядом с видео.
- Специальная платформа для обучения трейдингу и инвестициям научит любого пользователя разбираться в современном финансовом рынке, –– рассказала Евгения Питиримова, руководитель управления интернет-обучения «БКС Брокер». – Инвестиции действительно могут быть простыми и понятными для всех. При этом больше не нужно выискивать где-то информацию, она собрана в одном месте и представлена в максимально удобном формате.
На платформе можно выбрать тему: акции, облигации, ПИФы, валюта, срочный рынок, и многое другое. Платформа адаптирована под любые устройства, будь то смартфон, планшет или компьютер. Кроме того, она доступна в любое время и в любом месте – нужен лишь доступ в интернет. Стоит отметить, что вся информация в «Инвестициях 101» бесплатна.
Компания «БКС Брокер» входит в ФГ БКС, которая является одним из лидеров российского рынка брокерских услуг. Компания предлагает и новичкам, и профессиональным игрокам рынка, доступную торговлю, выгодные тарифы и инновационный сервис.