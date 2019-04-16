«БКС Брокер»: научиться инвестировать с нуля – просто

На самом деле инвестициями может заниматься каждый. Но, чтобы заработать на этом, нужна не столько удача, сколько понимание рынка, его механизмов и алгоритмов. Можно, конечно, закупить гору специальной литературы для экономического факультета, только вряд ли с ее помощью можно стать акулой бизнеса в море финансов. Дело в том, что информация постоянно обновляется, появляются новые легальные методы получить хороший доход. Более того, можно минимизировать риски, собрав правильный инвестиционный портфель, чтобы за счет его диверсификации иметь свободные средства в размере 30% от объема портфеля. Если вы уже с трудом понимаете, о чем идет речь, но хотите попробовать, стоит начать с обучения. Для этого специалисты компании «БКС Брокер» разработали продукт «Инвестиции 101».