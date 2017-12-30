Вадим Болтыров (БКС Премьер): Невероятно щедрых дивидендов!Видео
Сегодня, 14:30
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Директор инвестиционного банка и офиса компании «БКС Премьер» в Уфе Вадим Болтыров поздравил читателей Медиакорсети с наступающим Новым годом.
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Какие пожелания он высказал, можно узнать, посмотрев это видео.
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