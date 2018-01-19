“БКС Брокер” сделает покупку техники более простой за счет зерна

«БКС Брокер» и «Росагролизинг» окажут существенную помощь фермерам России. При реализации совместного проекта компании планируют использовать зерно как ликвидный актив, что позволит получать финансирование для оплаты авансов, регулярных лизинговых платежей и приобретения техники сельхозпредприятиям.

Подобное сотрудничество поможет нарастить обороты по лизингу, повысить финансовую дисциплину и создать важные для отрасли сельского хозяйства инфраструктурные решения.

Как сообщили «Новые известия», представители компании рассказали об этом на пресс-конференции, прошедшей 19 января в медиа-центре Московской биржи.

Использование зерна в качестве еще одного актива в партнерских продуктах позволит повысить надежность выплат по лизингу, уберечь клиентов от дефолтов по платежам и сохранить их надежный кредитный рейтинг. Взаимодействие двух компаний делает возможным создание партнерских программ по доставке зерна с поля к линейным элеваторам и обеспечивает производителей сельхозпродукции сервисами по ведению бухучета и отчетности.

Роль маркетмейкера будет выполнять «БКС Брокер», гарантирующий доступ к финансированию для клиентов «Росагролизинга» и всех участников рынка. По убеждению представителей компании, новые продукты станут большим шагом вперед по применению биржевых инструментов в сельскохозяйственной отрасли. «Мы очень рады старту нашего партнерства с «Росагролизингом». Мы уделяем огромное внимание повышению финансовой грамотности, и вовлечение в круг наших клиентов российских фермеров и партнерство с крупнейшей лизинговой компанией – это шаг вперед для развития финансовых рынков в стране», – заявил президент финансовой группы «БКС» Олег Михасенко.

Помимо этого, новые продукты помогут процессам оптимизации документооборота между кредитным учреждением, брокером и лизингодателем и избавлению от ненужных посредников. «БКС Брокер», в свою очередь, дает гарантии финансирования в объеме мощностей хранения, прошедших аккредитацию на товарной бирже элеваторов.