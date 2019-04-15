В городах Межгорье и Нефтекамск назначены новые главы администраций

Сегодня врио главы Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве сообщил о новых кадровых назначениях.
Так, в Межгорье новым главой администрации стал Илья Терехов, до этого работавший секретарем городского Совета. Назначение состоялось 10 апреля. Бывший мэр Межгорья Виктор Панченко ушел в отставку по собственному желанию.
12 апреля депутаты городского Совета Нефтекамска утвердили на должность главы администрации Ратмира Мавлиева. Исполнявший обязанности главы Нефтекамска Забир Габдуллин, как и бывший мэр Рашит Давлетов являются фигурантами уголовных дел.
– Мы приняли решение Александра Ширдяева назначить на должность заместителя руководителя аппарата правительства республики. Он довольно большой объем работы ведет по инвестиционной деятельности, – сообщил о другом назначении Радий Хабиров.