В Башкирии назначен самый молодой руководитель муниципалитета

В администрации Нефтекамска прошла процедура представления нового чиновника, исполняющего обязанности главы города. Им стал 29-летний предприниматель Ратмир Мавлиев, который, по данным на сегодня является, самым молодым руководителем муниципалитета в Башкирии.

Ранее данную должность занимал Забир Габдуллин. Медиакорсеть уже сообщала о том, что Забир Габдуллин был замечен с махинацией земельными участками. Так что его отставка не стала неожиданностью для нефтекамцев.

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