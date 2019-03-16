В Башкирии назначен самый молодой руководитель муниципалитета
Им стал 29-летний предприниматель Ратмир Мавлиев.
В администрации Нефтекамска прошла процедура представления нового чиновника, исполняющего обязанности главы города. Им стал 29-летний предприниматель Ратмир Мавлиев, который, по данным на сегодня является, самым молодым руководителем муниципалитета в Башкирии.
Ранее данную должность занимал Забир Габдуллин. Медиакорсеть уже сообщала о том, что Забир Габдуллин был замечен с махинацией земельными участками. Так что его отставка не стала неожиданностью для нефтекамцев.
Для справки
Ратмир Мавлиев родился 14 августа 1989 года в Нефтекамске. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Занимается предпринимательтвом с 2008 года. Входит в комиссию Молодежной общественной палаты при Госсобрании РБ по жилищной политике и инфраструктурному развитию.