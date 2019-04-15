С УГОКа требуют взыскать 9 млн рублей ущерба Челябинской области

Заявление было подано в конце октября 2018 года, его рассмотрение несколько раз откладывалось. Очередное разбирательство назначено на 13 мая. В качестве специалиста для дачи пояснений по ходатайству УГОК привлечена профессор аналитической химии, директор Управления государственного аналитического контроля Валентина Сафарова. О каком водном объекте идет речь в документах суда не указано.