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С УГОКа требуют взыскать 9 млн рублей ущерба Челябинской области

15 апреля 2019, 11:46
Фото: ugok.ru
Иски подали территориальные управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора.

В арбитражном суде Башкирии рассматривается иск управления Роспотребнадзора и Росприроднадзора по Челябинской области к Учалинскому горно-обогатительному комбинату о выплате 8,9 млн рублей ущерба, нанесенного водному объекту, сообщает «Коммерсантъ-Уфа».

Заявление было подано в конце октября 2018 года, его рассмотрение несколько раз откладывалось. Очередное разбирательство назначено на 13 мая. В качестве специалиста для дачи пояснений по ходатайству УГОК привлечена профессор аналитической химии, директор Управления государственного аналитического контроля Валентина Сафарова. О каком водном объекте идет речь в документах суда не указано.

Ранее активисты сообщали о загрязнении реки Буйды в Учалинском районе вследствие деятельности УГОК. Впадает в реку Кидыш, которая протекает по территории Челябинской области.

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