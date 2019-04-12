В Сибае вновь решено провести сход граждан с экологическими требованиями

Сегодня, 12 апреля, в сибайских группах соцсетей появилось сообщение о том, что на 20 апреля намечен сход жителей города. В качестве целей мероприятия обозначены требование чистого воздуха и полной ликвидации очагов тления, выражение протеста против нарушения прав на чистый воздух, требование постоянного информирования об эффективности предпринятых мер и полной прозрачности деятельности организации.
Сход граждан должен пройти напротив административного корпуса Сибайского филиала УГОК в 16.00. Организаторами схода выступили активисты сообщества «Сибай, дыши».
Они же сегодня, в десятом часу утра, сообщили о новых превышениях ПДК диоксида серы в поселке Золото. По их данным, уровень превышения достигал 13 ПДК. Тем временем лаборатория госкомитета РБ по ЧС превышения ПДК в этот период не зафиксировала.
Кстати, ранее подобные мероприятия в Сибае категорически не согласовывались местными властями. Возможно, теперь свою роль сыграл недавний визит в Башкирию делегации президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, члены которого были крайне недовольны попытками властей помещать проведению митингов и сходов граждан.
Примечательно, что завтра, 13 апреля в Сибае намечено проведение городского субботника. В прошлый раз, 6 апреля, данное мероприятие в городе было отменено из-за погодных условий.
Медиакорсеть следит за ситуацией.