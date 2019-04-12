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В Сибае вновь решено провести сход граждан с экологическими требованиями

12 апреля 2019, 09:42
Фото: Артур Салимов. / Mkset.ru
На сей раз за его организацию взялись активисты общества «Сибай, дыши!».

Сегодня, 12 апреля, в сибайских группах соцсетей появилось сообщение о том, что на 20 апреля намечен сход жителей города. В качестве целей мероприятия обозначены требование чистого воздуха и полной ликвидации очагов тления, выражение протеста против нарушения прав на чистый воздух, требование постоянного информирования об эффективности предпринятых мер и полной прозрачности деятельности организации.

Фото: Сибай,дыши!

Сход граждан должен пройти напротив административного корпуса Сибайского филиала УГОК в 16.00. Организаторами схода выступили активисты сообщества «Сибай, дыши».

Они же сегодня, в десятом часу утра, сообщили о новых превышениях ПДК диоксида серы в поселке Золото. По их данным, уровень превышения достигал 13 ПДК. Тем временем лаборатория госкомитета РБ по ЧС превышения ПДК в этот период не зафиксировала.

Фото: Сибай,дыши!

Кстати, ранее подобные мероприятия в Сибае категорически не согласовывались местными властями. Возможно, теперь свою роль сыграл недавний визит в Башкирию делегации президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, члены которого были крайне недовольны попытками властей помещать проведению митингов и сходов граждан.

сводка о ПДК в Сибае 12.04.2019

Примечательно, что завтра, 13 апреля в Сибае намечено проведение городского субботника. В прошлый раз, 6 апреля, данное мероприятие в городе было отменено из-за погодных условий.

Напомним, на самом карьере намечено продолжить подтопление нижних уровней с 26 апреля.

Медиакорсеть следит за ситуацией.

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