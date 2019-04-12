В Сибае вновь решено провести сход граждан с экологическими требованиями

Они же сегодня, в десятом часу утра, сообщили о новых превышениях ПДК диоксида серы в поселке Золото. По их данным, уровень превышения достигал 13 ПДК. Тем временем лаборатория госкомитета РБ по ЧС превышения ПДК в этот период не зафиксировала.