Уфимская группа «Дамаск» выпустила дебютный альбом

Сегодня, 11 апреля, вышел дебютный альбом группы "Дамаск" «В городе…», сообщил Медиакорсети его солист Булат Аминов.
Музыкант Булат Аминов экспериментировал с материалом для альбома на протяжении пяти лет. В записи альбома приняли участие музыканты из Уфы и Москвы:
Александр Рамус - гитара, Антон Антонов - гитара, Олег Янгуров - бас-гитара, Ринат Ахмадеев - бас-гитара, Артур Гимаев - труба, Артем Аитов - клавишные, Руслан Мухамадеев - ударные, Илья Тавлияров (Патрик) - рэп, Екатерина Ямщикова, Елена Сенькина и Дина Юнчева - бэк-вокал, аранжировка "Мистер Андерсон" - Марат Файзулин (Татурас).
Сведение альбома - Клим Егоров (KlimRecords).