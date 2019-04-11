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Уфимская группа «Дамаск» выпустила дебютный альбом

11 апреля 2019, 14:22
Фото: vk.com
В записи альбома Булата Аминова приняли участие музыканты из Уфы и Москвы.

Сегодня, 11 апреля, вышел дебютный альбом группы "Дамаск" «В городе…», сообщил Медиакорсети его солист Булат Аминов.

Музыкант Булат Аминов экспериментировал с материалом для альбома на протяжении пяти лет. В записи альбома приняли участие музыканты из Уфы и Москвы:

Александр Рамус - гитара, Антон Антонов - гитара, Олег Янгуров - бас-гитара, Ринат Ахмадеев - бас-гитара, Артур Гимаев - труба, Артем Аитов - клавишные, Руслан Мухамадеев - ударные, Илья Тавлияров (Патрик) - рэп, Екатерина Ямщикова, Елена Сенькина и Дина Юнчева - бэк-вокал, аранжировка "Мистер Андерсон" - Марат Файзулин (Татурас).

Сведение альбома - Клим Егоров (KlimRecords).

Послушать альбом можно на музыкальных интернет-площадках, в том числе и в Яндекс-музыке.

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