Олег Ханов покинул должность худрука Башкирского театра драмы им. Гафури

Олег Ханов возглавлял театр с 2012 года. В этот период театру присудили премию Правительства России им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства страны. В 2015-2016 и 2018-2019 Башкирский театр драмы номинировался на национальную театральную премию «Золотая Маска», в 2016 году получил ее в номинации «Лучшая работа художника по костюму» к спектаклю «Черноликие» (реж. А.Абушахманов, худ. А.Нестеров).