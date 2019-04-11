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Олег Ханов покинул должность худрука Башкирского театра драмы им. Гафури

11 апреля 2019, 07:59
Фото: bashdram.ru
Он продолжит свою актерскую деятельность в стенах Башдрамы.

Заслуженный артист РФ, народный артист РБ, лауреат госпремий России и Башкирии Олег Ханов завершил работу в качестве художественного руководителя Башкирского академического театра драмы им. Гафури. Исполнение обязанностей временно возложено на директора театра Иршата Файзуллина.

Олег Ханов возглавлял театр с 2012 года. В этот период театру присудили премию Правительства России им. Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства страны. В 2015-2016 и 2018-2019 Башкирский театр драмы номинировался на национальную театральную премию «Золотая Маска», в 2016 году получил ее в номинации «Лучшая работа художника по костюму» к спектаклю «Черноликие» (реж. А.Абушахманов, худ. А.Нестеров).

Олег Ханов выступит в качестве художественного руководителя фестиваля VII Международного фестиваля тюркоязычных театров «Туганлык», который пройдет 23-30 мая на базе Башдрамтеатра.

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