«Антигона» Башдрамы получила рекордное число номинаций на «Золотой Маске»

Номинанты премии «Золотая Маска»–2018 определены экспертным советом среди премьер сезона 2016–2017 года 2 ноября.

- Если честно, только что узнал об этом. Знаете, наша совместная работа с Фаридом Бикчентаевым была в радость. Мы о ней разговаривали давно, рассматривали несколько вариантов. Среди них - как раз работа над Антигоной. Помню, Фарид Бикчентаев не сразу изъявил желание браться за эту сложную пьесу. Раздумывал он примерно два месяца. Потом решил - давайте приступим. И я отдаю ему должное - он действительно нашел ключ к этому материалу. А если говорить о шуме, который был поднят около спектакля - так он нам только на руку сыграл. Помните, картину «Явление Христа народу»? Ее тоже не сразу приняли, не сразу поняли. А художник над ней работал 20 лет! Искусство все равно найдет свою тропу. Столько номинаций - это большая редкость. Это очень приятно, - рассказал Медиакорсети артист спектакля, художественый руководитель театра Олег Ханов.