«Антигона» Башдрамы получила рекордное число номинаций на «Золотой Маске»
Спектакль «Антигона» Башкирского академического государственного театра драмы им.М.Гафури номинирован на премию «Золотая маска».
На премию претендуют Фарид Бикчентаев за режиссерскую работу, Лилия Галина (Антигона) за женскую роль, Олег Ханов, худрук театра, (Креон) за лучшую мужскую роль, Гульмира Исмагилова (Исмена) за женскую роль второго плана, Алмас Амиров (Хор) - за мужскую роль второго плана. Альберт Нестеров номинирован за работу художника. Напомним, что Нестеров ранее уже получал эту премию как лучший художник за работу над драмой «Черноликие».
- Если честно, только что узнал об этом. Знаете, наша совместная работа с Фаридом Бикчентаевым была в радость. Мы о ней разговаривали давно, рассматривали несколько вариантов. Среди них - как раз работа над Антигоной. Помню, Фарид Бикчентаев не сразу изъявил желание браться за эту сложную пьесу. Раздумывал он примерно два месяца. Потом решил - давайте приступим. И я отдаю ему должное - он действительно нашел ключ к этому материалу. А если говорить о шуме, который был поднят около спектакля - так он нам только на руку сыграл. Помните, картину «Явление Христа народу»? Ее тоже не сразу приняли, не сразу поняли. А художник над ней работал 20 лет! Искусство все равно найдет свою тропу. Столько номинаций - это большая редкость. Это очень приятно, - рассказал Медиакорсети артист спектакля, художественый руководитель театра Олег Ханов.
24-й Фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-марте-апреле 2018 года. Церемония вручения Российской Национальной театральной Премии «Золотая Маска» состоится 15 апреля на Новой сцене Большого театра. «Золотая Маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта/мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Формируя список номинантов, эксперты драматического театра и театра кукол посмотрели в театрах и на видеозаписи 555 спектаклей, эксперты музыкального театра – 277 спектаклей в Москве, Санкт-Петербурге и в более чем ста городах России.
В 2016 году спектакль Башкирского театра оперы и балета «Геракл» Г.Ф. Генделя (режиссер Георгий Исаакян) получил специальную премию жюри "Золотой маски" за высокое профессиональное и вокальное мастерство. Лауреатами стали главный дирижер театра, дирижер-постановщик оперы «Геракл» Г. Ф. Генделя Артем Макаров и молодая солистка, исполнительница партии Иолы в опере «Геракл» Диляра Идрисова.